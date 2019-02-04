Отличный состав и тренер: Лукаку рассказал об ожиданиях от матча с ПСЖ

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтедпсж

Отличный состав и тренер: Лукаку рассказал об ожиданиях от матча с ПСЖ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что думает о французском клубе ПСЖ. Об этом сообщает RMC.

Напомним, ПСЖ станет противником "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. 

"Думаю, что ПСЖ - фаворит этой встречи. Но мы будем готовится к этой игре. У ПСЖ отличный состав и руководство в команде на высшем уровне. Мы ожидаем тяжёлого противостояния", - отметил Лукаку. 

Первая встреча "МЮ" с ПСЖ состоится 12 февраля в Манчестере.

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