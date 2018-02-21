Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу"

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Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу"

"Леганес"  –  "Реал" Мадрид

Стадион: "Бутарке" (Леганес)

Начало матча: 20:45

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес

На разогреве у лигочемпионовсих пар "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" и "Шахтер - "Рома" в среду вечером выступит мадридский "Реал", который в перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги встретится с "Леганесом". Поединок должен был состоятся еще в середине декабря, но был перенесен в связи с участием "галактикос" в Клубном чемпионате мира. Любопытно, что команды уже встречались в нынешнем сезоне, причем два раза. Обе схватки проходили в рамках четвертьфинала Кубка Испании. "Пепинерос" удалось сотворить настоящую сенсацию и по сумме двух встреч выбить из состязания одного из главных фаворитов турнира. Также нельзя не отметить тот факт, что подопечные Асьера Гаритано прошли мадридцев благодаря победе на "Сантьяго Бернабеу", в то время как в родных стенах "Леганес" ни разу в истории не побеждал действующего чемпиона страны.

В последнее время "Реал" зарекомендовал себя, как фестивальная команда. Подопечные Зинедина Зиданно очень много забивают, но в то же время немало и пропускают. Чего стоит только недавняя перестрелка с "Севильей". На данный момент реальность такова, что даже если "Барселона" вдруг впадет какой-то глубочайший кризис, шансов побороться за чемпионство у мадридцев нет. Отставание в 17 очков – это просто катастрофа. Более того, достаточно призрачные шансы в контексте борьбы даже за второе место, потому как "Атлетико" пусть и провел на матч больше, но опережает королевский клуб на целых 10 пунктов.

"Леганес" за последний месяц серьезно сдал. После вылета от "Севильи" в полуфинале Кубка Испании "пепинерос" уступили "Жироне" и "Эйбару" и таким образом опустились в нижнюю часть турнирной таблицы, хотя до зоны вылета по-прежнему далековато. Что касается кадровой ситуации, то Асьер Гаритано до сих пор не может рассчитывать на травмированного Александра Шимановски. У "Реала" в этом плане куда более серьезные проблемы, правда, критичными их тоже назвать нельзя. Совершенно точной на поле Бутарке не выйдет Марсело, Хесус Вальехо и Тони Кроос.

Интересные факты противостояния "Леганеса" и "Реала":

"Реал" в среднем забивал больше 2.5 голов в ворота "Леганеса" в 20 из 23 последних  выездных поединков в рамках Ла Лиги.

"Леганес" никогда не обыгрывал королевский клуб в рамках чемпионата Испании.

Последнее выездное поражение подопечных Зинедина Зидана во внутреннем первенстве случилось в октябре прошлого года, когда мадридцы уступили новичку Ла Лиги "Жироне".

Ориентировочные составы на игру:

Леганес: Куэльяр, Сальдуа, Сиовас. Муньос, Рауль Гарсия, Пирес, Перес, Эрасо, Наранхо, Амрабат, Бовю

Реал: Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Эрнандес, Модрич, Каземиро, Иско, Асенсио, Роналду, Бензема

Прогноз на матч "Леганес""Реал":

Без сомнений "Реал" является явным фаворитом в этой встречи. Недооценивать "Леганес" после неудачи в Кубке Испании мадридцы теперь явно не будут. Букмекеры совершенно не верят в победу "пепинерос", о чем свидетельствует коэффициент 10.0. В то время как выигрыш "галактикос" в среднем оценивается в 1.3.

Богдан Архипенко

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Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
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