Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу"

"Леганес" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Бутарке" (Леганес)

Начало матча: 20:45

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес

На разогреве у лигочемпионовсих пар "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" и "Шахтер - "Рома" в среду вечером выступит мадридский "Реал", который в перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги встретится с "Леганесом". Поединок должен был состоятся еще в середине декабря, но был перенесен в связи с участием "галактикос" в Клубном чемпионате мира. Любопытно, что команды уже встречались в нынешнем сезоне, причем два раза. Обе схватки проходили в рамках четвертьфинала Кубка Испании. "Пепинерос" удалось сотворить настоящую сенсацию и по сумме двух встреч выбить из состязания одного из главных фаворитов турнира. Также нельзя не отметить тот факт, что подопечные Асьера Гаритано прошли мадридцев благодаря победе на "Сантьяго Бернабеу", в то время как в родных стенах "Леганес" ни разу в истории не побеждал действующего чемпиона страны.

В последнее время "Реал" зарекомендовал себя, как фестивальная команда. Подопечные Зинедина Зиданно очень много забивают, но в то же время немало и пропускают. Чего стоит только недавняя перестрелка с "Севильей". На данный момент реальность такова, что даже если "Барселона" вдруг впадет какой-то глубочайший кризис, шансов побороться за чемпионство у мадридцев нет. Отставание в 17 очков – это просто катастрофа. Более того, достаточно призрачные шансы в контексте борьбы даже за второе место, потому как "Атлетико" пусть и провел на матч больше, но опережает королевский клуб на целых 10 пунктов.

"Леганес" за последний месяц серьезно сдал. После вылета от "Севильи" в полуфинале Кубка Испании "пепинерос" уступили "Жироне" и "Эйбару" и таким образом опустились в нижнюю часть турнирной таблицы, хотя до зоны вылета по-прежнему далековато. Что касается кадровой ситуации, то Асьер Гаритано до сих пор не может рассчитывать на травмированного Александра Шимановски. У "Реала" в этом плане куда более серьезные проблемы, правда, критичными их тоже назвать нельзя. Совершенно точной на поле Бутарке не выйдет Марсело, Хесус Вальехо и Тони Кроос.

Интересные факты противостояния "Леганеса" и "Реала":

"Реал" в среднем забивал больше 2.5 голов в ворота "Леганеса" в 20 из 23 последних выездных поединков в рамках Ла Лиги.

"Леганес" никогда не обыгрывал королевский клуб в рамках чемпионата Испании.

Последнее выездное поражение подопечных Зинедина Зидана во внутреннем первенстве случилось в октябре прошлого года, когда мадридцы уступили новичку Ла Лиги "Жироне".

Ориентировочные составы на игру:

Леганес: Куэльяр, Сальдуа, Сиовас. Муньос, Рауль Гарсия, Пирес, Перес, Эрасо, Наранхо, Амрабат, Бовю

Реал: Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Эрнандес, Модрич, Каземиро, Иско, Асенсио, Роналду, Бензема

Прогноз на матч "Леганес" – "Реал":

Без сомнений "Реал" является явным фаворитом в этой встречи. Недооценивать "Леганес" после неудачи в Кубке Испании мадридцы теперь явно не будут. Букмекеры совершенно не верят в победу "пепинерос", о чем свидетельствует коэффициент 10.0. В то время как выигрыш "галактикос" в среднем оценивается в 1.3.

Богдан Архипенко

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