Отменена красная карточка Сону в матче с "Эвертоном"
Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение отменить красную карточку форварду "Тоттенхэма" Сон Хын Мину, который был удален в матче 11-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1), передает Sky Sports.
Напомним, что в конце матча Сон сфолил на Гомеше, который потерял равновесие, а затем в него врезался защитник "Тоттенхэма" Серж Орье. В итоге Гомеш получил перелом ноги, а Сон получил красную карточку.
Отметим, что кореец долгое время не мог прийти в себя и плакал, когда уходил с поля.
Таким образом, 27-летний футболист сможет принять участия в матче чемпионата Англии с "Шеффилд Юнайтед", который пройдет 9 ноября.
Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин рискует пропустить матч с "Црвеной Звездой" из-за психологической травмы.
А еще: Болельщик "Эвертона" оскорбил Сона на расовой почве. Клуб ведет расследование | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|11
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|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
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|Шеффилд Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
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|Тоттенхэм
|10
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|14
|Бернли
|11
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|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
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|Астон Вилла
|11
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|17
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|Саутгемптон
|11
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|Норвич Сити
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|Уотфорд
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