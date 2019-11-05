Отменена красная карточка Сону в матче с "Эвертоном"

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение отменить красную карточку форварду "Тоттенхэма" Сон Хын Мину, который был удален в матче 11-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1), передает Sky Sports.

Напомним, что в конце матча Сон сфолил на Гомеше, который потерял равновесие, а затем в него врезался защитник "Тоттенхэма" Серж Орье. В итоге Гомеш получил перелом ноги, а Сон получил красную карточку.

Отметим, что кореец долгое время не мог прийти в себя и плакал, когда уходил с поля.

Таким образом, 27-летний футболист сможет принять участия в матче чемпионата Англии с "Шеффилд Юнайтед", который пройдет 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин рискует пропустить матч с "Црвеной Звездой" из-за психологической травмы.

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