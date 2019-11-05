Отменена красная карточка Сону в матче с "Эвертоном"

Теги тоттенхэмэвертонсон хын мин

Отменена красная карточка Сону в матче с "Эвертоном"

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение отменить красную карточку форварду "Тоттенхэма" Сон Хын Мину, который был удален в матче 11-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1), передает Sky Sports.

Напомним, что в конце матча Сон сфолил на Гомеше, который потерял равновесие, а затем в него врезался защитник "Тоттенхэма" Серж Орье. В итоге Гомеш получил перелом ноги, а Сон получил красную карточку.

Отметим, что кореец долгое время не мог прийти в себя и плакал, когда уходил с поля.

Таким образом, 27-летний футболист сможет принять участия в матче чемпионата Англии с "Шеффилд Юнайтед", который пройдет 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин рискует пропустить матч с "Црвеной Звездой" из-за психологической травмы.

А еще: Болельщик "Эвертона" оскорбил Сона на расовой почве. Клуб ведет расследование | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тухель прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера "Баварии"

Тухель прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов