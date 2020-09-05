Отменённый матч Лиги Наций Чехия - Шотландия состоится, несмотря на вспышку коронавируса

Теги чехияшотландиякоронавирус

Отменённый матч Лиги Наций Чехия - Шотландия состоится, несмотря на вспышку коронавируса

Аннулировано решение об отмене матча 2-го тура группового этапа Лиги Наций между сборными Чехии и Шотландии.

Напомним, что игру решили не проводить после обнаружения коронавируса у игроков чешской национальной команды.

Впрочем, из этой ситуации удалось найти выход. По итогам консультаций представителей УЕФА и Футбольной ассоциации Чехии последним разрешили заменить всех футболистов и тренеров в полном составе.

Таким образом, матч состоится, как и планировалось, в понедельник, 7 сентября.

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