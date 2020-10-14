"Отменная победа". Месси высказался о матче Аргентины с командой Боливии
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победном матче над Боливией (2:1) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.
Отметим, встреча проходила в Ла-Пасе, где бело-голубые выиграли впервые за 15 лет.
"Отличная победа, да еще и на высоте, где всегда играть непросто. Нас ждет еще много работы, квалификация только началась. Мы очень рады, что добились двух этих побед", - написал футболист в инстаграме.
Аргентина с 6 очками возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира в Южной Америке.
Не пропустите: Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022| http://soccernews.ru
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