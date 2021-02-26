"Отмучались, болезные": Геркус подвёл итоги еврокубковой кампании для клубов РПЛ
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о выступлении российских команд в еврокубках.
"Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон", - написал Геркус в своём твиттере.
Напомним, что в активе российских команд всего 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне.
Из-за провала в Лиге Чемпионов и Лиге Европы РПЛ рискует весной потерять седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Не пропустите: Уткин: "Шахтёр" - лучший клуб на развалинах СССР". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Лионель Месси?
главное
Лента новостей
-
"Локомотив" красочно анонсировал дерби с ЦСКА
-
Роналду опубликовал новое фото с семьей
-
Билялетдинов объяснил, почему Урунов не заиграл в "Спартаке"
-
Уткин ярко высказался о вылете "Краснодара" из Лиги Европы
-
"Ливерпуль" назвал сроки восстановления Хендерсона
-
Тренер "Краснодара" оценил дебют 19-летнего вратаря Агкацева
-
"Отмучались, болезные": Геркус подвёл итоги еврокубковой кампании для клубов РПЛ
-
В "Спартаке" рассказали о будущем Педро Роши
-
Мусаев отреагировал на слухи о конфликте Сафонова и Уткина с руководством "Краснодара"
-
Впервые за 7 лет в 1/8 финала Лиги Европы не будет немецких команд
-
Тренер загребского "Динамо" высказался о победе над "Краснодаром"
-
Уткин: "Шахтёр" - лучший клуб на развалинах СССР"
-
Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" в еврокубках
-
19-летний вратарь Агкацев прокомментировал свой дебют за "Краснодар"
-
Обновлён рекорд Лиги Европы по голам в 1/16 финала
-
Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА
-
Форвард "Краснодара" Берг не может передвигаться из-за травмы спины
-
"Фламенго" второй год подряд стал чемпионом Бразилии
-
Кессье посвятил гол в Лиге Европы умершему игроку "Аталанты"
-
Промес пообещал помочь Тилю адаптироваться в "Спартаке"