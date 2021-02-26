"Отмучались, болезные": Геркус подвёл итоги еврокубковой кампании для клубов РПЛ

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"Отмучались, болезные": Геркус подвёл итоги еврокубковой кампании для клубов РПЛ

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о выступлении российских команд в еврокубках.

"Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон", - написал Геркус в своём твиттере.

Напомним, что в активе российских команд всего 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне.

Из-за провала в Лиге Чемпионов и Лиге Европы РПЛ рискует весной потерять седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

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