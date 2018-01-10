Отношения между Неймаром и Кавани до сих пор не наладились
Отношения между форвардами французского ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани до сих пор не наладились, информирует Gazzeta dello Sport.
По сведениям издания, уругваец и бразилец все еще не могут найти общий язык. При этом оба футболиста стараются избегать общения друг с другом, так как по-прежнему испытывают неприязнь.
Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Амьена". | soccernews.ru
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|Тулуза
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