Игрок "Ромы" Эдин Джеко рассказал о времени, когда выступал за "Манчестер Сити". Об этом информирует Four-Four-Two.

"Я играл за "Сити" четыре с половиной года и выигрывал трофеи. Это время было особенным для меня. Клуб очень долго ждал победы в чемпионате.

Я и сейчас слежу за "Манчестер Сити" и отношусь к клубу как к родному. самым лучшим моментом в "Сити" для меня была победа над "Манчестер Юнайтед" (6:1)", - сказал футболист Джеко Four-Four-Two

Джеко перешел в "Сити" в 2011 году. В текущем сезоне игрок провел 18 матче за "Рому", в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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