Отомстить за гостевое поражение: "Зенит" принимает на своем поле "Утрехт"

"Зенит" – "Утрехт"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Питерский "Зенит" проиграл первую игру в Голландии "Утрехту" и теперь ему необходимо реабилитироваться перед родными болельщиками. Команда Манчини этим летом провела мощнейшую трансферную кампанию, купив нескольких молодых россиян, а также пятерых аргентинцев. Буквально несколько дней назад в расположение клуба прибыл Эмилиано Ригони, который присоединился к Краневиттеру, Дриусси, Паредесу и Маммана. Если "Зенит" при таком усилении состава провалится в Европе, то в Манчини могут полететь первые стрелы критики.

Питерцы пока не слишком стабильны. Яркие победы над "Тереком" и "Спартаком" соседствуют с поражениями от "Утрехта" и "Бней Иегуды". Также питерцы не слишком уверенно сыграли в последнем туре РФПЛ в Перми против последней команды чемпионата, выиграв лишь благодаря голу Кокорина.

В отчетной игре "Зениту" должны помочь собственные болельщики, ожидается аншлаг. "Зенит" в чемпионате на своем поле забил 11 голов за три игры, на выезде же только пять мячей за четыре матча.

"Утрехт" уже успел провести две игры в чемпионате, обыграв "Виллем II" (2:0) и "Ден Хааг" (3:0). С учетом игры с "Зенитом" голландцы не пропускают уже три игры подряд. Последний раз команда пропускала от польского "Леха" в предыдущем раунде квалификации.

Интересные факты противостояния:

"Утрехт" в своей истории лишь дважды играл в групповом турнире Лиги Европы (Кубка УЕФА), но на этой стадии не добыл ни одной победы.

"Утрехт" не проигрывает в шести последних матчах в Лиге Европы.

"Утрехт" никогда ранее не играл в России.

Ориентировочные составы:

"Зенит": Лунёв, Жирков, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Паредес, Шатов, Кузяев, Дриусси, Кокорин

"Утрехт": Рогор-Йенсен, Клайбер, Леувин, Янссен, Брафхейд, Кали, Аюб, ван де Стрек, Лабьяд, Керк, Дессерс

Прогноз на матч:

"Зенит" – фаворит матча, однако гол "Утрехта" может осложнить питерцам жизнь. Голландцы очень хорошо смотрелись в первой игре, если они не сядут в оборону, чтобы играть на удержание, то вполне способны на сенсацию.

Букмекеры предлагают на победу "Зенита" 1.35, на ничью -5.30, на "Утрехт" – 10.40.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Не ударить лицом в грязь: киевское "Динамо" принимает "Маритиму" | http://soccernews.ru