Отомстить за поражение: "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Хаддерсфилд"
"Манчестер Юнайтед" – "Хаддерсфилд"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Стюарт Эттуэлл
Субботняя программа 26-го тура английской Премьер-Лиги продолжится рядом матчей, среди которых особняком стоит выделить противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилда". Боюсь, как таковой, интриги в этом поединке нет и на этот счет существует целый ряд причин. Во-первых, потому что "красные дьяволы" просто великолепно с точки зрения результата выступают на родном "Олд Траффорд". В отличие от прошлого сезона, в текущем розыгрыше подопечные Жозе Моуринью крайне редко позволяют увозить очки из своего очага.
Во-вторых, "Терьеры" очень плохо себя показывают именно в матчах с командами из "большой шестерки". Ведь "Манчестер Юнайтед" – пока единственный топ-коллектив, над которым сенсационный новичок АПЛ отпраздновал победу. В связи с этим манкунианцы во чтобы это ни стало желают взять реванш, тем более, после того, как несколько дней назад уступили "Тоттенхэму" на "Уэмбли" – и это, в-третьих.
Что касается кадровых проблем, то у "красных дьяволов" все по-старому. Из существенных потерь у "Юнайтед" только Эрик Байи, но с его отсутствием команда уже смирилась. По-прежнему находятся в лазарете Дэйли Блинд, Маруан Феллаини и Златан Ибрагимович, но на их позиции имеются равноценные замены. "Хаддерсфилд" же продолжает страдать от потери Элиса Качунги и Йона Станковича.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилда":
"Хаддерсфилд" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче первого круга. Если это повторится, то "Терьеры" станут первой с сезона 1986/1987 командой-новичком, которой удастся дважды взять верх над "красными дьяволами". Последним таковым коллективом был "Уимблдон".
Манкунианцы не проигрывали в двух подряд матчах АПЛ с мая 2017. Тогда, кстати, "Юнайтед" уступил "Тоттенхэму" в последнем поединке на старом "Уайт Харт Лейн".
Безвыигрышная серия подопечных Давида Вагнера затянулась в рамках Премьер-Лиги затянулась до семи матчей (три ничьи и четыре поражения).
"Красные дьяволы" проиграли лишь в одном из последних 28 поединках на "Олд Траффорд" в рамках национального первенства.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Рохо, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата, Санчес, Лукаку
Хаддерсфилд: Лессль, Т. Смит, Занка, Шиндлер, Мэлоун, Хогг, Муй, Инс, Притчард, ван Ла Парра, Депуатр
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Хаддерсфилд":
В этой схватке никакой сенсации не предвидится, даже если ее притянуть за уши. "Манчестер Юнайтед" – очевидный фаворит с большущим отрывом, о чем свидетельствуют котировки букмекеров. Всего 1.17 выставляют специалисты на победу "красных дьяволов", в то время, как коэффициент на выигрыш "Хаддерсфилда" в зависимости от конторы колеблется в пределах от 17.0 до 23.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20