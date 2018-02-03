Отомстить за поражение: "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Хаддерсфилд"

"Манчестер Юнайтед" – "Хаддерсфилд"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Стюарт Эттуэлл

Субботняя программа 26-го тура английской Премьер-Лиги продолжится рядом матчей, среди которых особняком стоит выделить противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилда". Боюсь, как таковой, интриги в этом поединке нет и на этот счет существует целый ряд причин. Во-первых, потому что "красные дьяволы" просто великолепно с точки зрения результата выступают на родном "Олд Траффорд". В отличие от прошлого сезона, в текущем розыгрыше подопечные Жозе Моуринью крайне редко позволяют увозить очки из своего очага.

Во-вторых, "Терьеры" очень плохо себя показывают именно в матчах с командами из "большой шестерки". Ведь "Манчестер Юнайтед" – пока единственный топ-коллектив, над которым сенсационный новичок АПЛ отпраздновал победу. В связи с этим манкунианцы во чтобы это ни стало желают взять реванш, тем более, после того, как несколько дней назад уступили "Тоттенхэму" на "Уэмбли" – и это, в-третьих.

Что касается кадровых проблем, то у "красных дьяволов" все по-старому. Из существенных потерь у "Юнайтед" только Эрик Байи, но с его отсутствием команда уже смирилась. По-прежнему находятся в лазарете Дэйли Блинд, Маруан Феллаини и Златан Ибрагимович, но на их позиции имеются равноценные замены. "Хаддерсфилд" же продолжает страдать от потери Элиса Качунги и Йона Станковича.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилда":

"Хаддерсфилд" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче первого круга. Если это повторится, то "Терьеры" станут первой с сезона 1986/1987 командой-новичком, которой удастся дважды взять верх над "красными дьяволами". Последним таковым коллективом был "Уимблдон".

Манкунианцы не проигрывали в двух подряд матчах АПЛ с мая 2017. Тогда, кстати, "Юнайтед" уступил "Тоттенхэму" в последнем поединке на старом "Уайт Харт Лейн".

Безвыигрышная серия подопечных Давида Вагнера затянулась в рамках Премьер-Лиги затянулась до семи матчей (три ничьи и четыре поражения).

"Красные дьяволы" проиграли лишь в одном из последних 28 поединках на "Олд Траффорд" в рамках национального первенства.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Рохо, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата, Санчес, Лукаку

Хаддерсфилд: Лессль, Т. Смит, Занка, Шиндлер, Мэлоун, Хогг, Муй, Инс, Притчард, ван Ла Парра, Депуатр

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Хаддерсфилд":

В этой схватке никакой сенсации не предвидится, даже если ее притянуть за уши. "Манчестер Юнайтед" – очевидный фаворит с большущим отрывом, о чем свидетельствуют котировки букмекеров. Всего 1.17 выставляют специалисты на победу "красных дьяволов", в то время, как коэффициент на выигрыш "Хаддерсфилда" в зависимости от конторы колеблется в пределах от 17.0 до 23.0.

Богдан Архипенко

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