Отомстить за прошлогодний финал: "Ювентус" готовится к битве с "Реалом"

"Ювентус" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Ювентус" (Турин)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Вот и настал тот момент, когда самый статусный европейский турнир потихоньку выходит на финишную прямую. На очереди четвертьфинал и, как известно, на этой стадии слабых команд уже не осталось. Вторничная программа первых матчей откроется двумя поединками, среди которых центральным событием станет схватка двух лучших коллективов по итогам прошлого евросезона "Ювентуса" и "Реала". Десять месяцев назад команды сошлись в финале Лиги Чемпионов-2016/2017 и тогда мадридцы разгромили "старую синьору" со счетом 4:1.

Поединки между туринцами и мадридцами уже давно успели стать классикой футбола. Команды встречаются исключительно в лучшем европейском турнире и, что показательно, имеют практически полный паритет при достаточно богатой истории очных противостояний. На счету "сливочных" - всего лишь на одну победу больше (девять против восьми), при двух ничейных результатах и одинаковом количестве забитых мячей. Любопытно, что в отличие от финальных битв в Лиге Чемпионов, где мадридцам в принципе нет равных - в двухматчевых дуэлях более успешным является именно итальянский клуб. Шутка ли, но в последний раз "Реал" выбивал "Ювентус" аж в 1987 году.

На пути к четвертьфиналу обе команды прошли очень сильных соперников. Ребята Зинедина Зидана в 1/8 финала справились с французским ПСЖ. А туринцы в драматическом противостоянии не пропустили дальше обидчика "галактикос" по групповому раунду "Тоттенхэм", при том, что по качеству игры "старая синьоры" серьезно уступала лондонцам.

Важно отметить, что и "Юве", и "Реал" находятся в неплохой игровой форме. Мадридцы наконец-то стабилизировали результаты в Ла Лиге, ну а у туринцев по этой части в Серии А настолько все хорошо и предсказуемо, что даже скучно. Единственное, "зебры" имеют гораздо большие кадровые проблемы, нежели действующий обладатель Кубка. Из-за дисквалификации матч точно пропустят Мехди Бенатиа и Миралем Пьянич. Также исключено появление травмированного Федерико Бернардески. Напротив, у "сливочных" все в строю и готовы выйти на поле, кроме защитника Начо, потеря которого не является столь катастрофичной для команды Зидана.

Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Реала":

Соперники провели между собой 19 матчей, все - в главном еврокубке. "Реал" одержал девять побед, в активе "Юве" восемь побед при двух ничьих. Обе команды забили по 22 мяча.

Мадридцы не побеждали "бьянконери" в двухматчевых противостояниях с сезона 1986/87, когда пути соперников пересеклись во втором круге Кубка чемпионов. Обе команды выиграли домашние матчи со счетом 1:0, а в серии пенальти после ответной встречи в Турине точнее оказались испанцы - 3:1.

Беспроигрышная домашняя серия "Юве" в еврокубках составляет 27 встреч (В16 Н11). Последний раз победить в Турине удалось "Баварии" (2:0) в апреле 2013 года. Это единственное поражение черно-белых в 32 еврокубковых матчах на "Ювентус Стэдиум" (19 побед и 12 ничьих).

Выступая за "Реал", Роналду неизменно поражал ворота "Ювентуса" и забил ему в общей сложности семь мячей в пяти играх.

Ориентировочные составы на игру:

Ювентус: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Матюиди, Бентанкур, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема

Прогноз на матч "Ювентус" – "Реал":

В подобном матче фаворита нет и быть не может. Если судить по предыдущему раунду, то предпочтительнее смотрится "Реал". Но в то же время фактор домашнего поля нельзя сбрасывать со счетов, и под таким углом - все козыри на руках у "Ювентуса".

Всезнающие букмекеры с небольшим перевесом склоняются в пользу мадридцев – 2.55. В то время как победа туринцев в среднем оценивается в 3.1.

Богдан Архипенко

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