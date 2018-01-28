Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"
"Марсель" – "Монако"
Стадион: "Велодром"
Начало матча: 23:00
Арбитр: Антони Готье
"Марсель" и "Монако" матчем на "Велодроме" закрывают программу 23 тура Лиги 1. Обе команды ведут борьбу за серебряные медали, на которые претендует и "Лион", поэтому их очная встреча имеет большое значение. Монегаски немного растеряли свое очковое преимущество после Нового года. Команда Жардима сыграла вничью с "Монпелье" и "Ниццей", из-за чего лишилась второго места, пропустив вперед "Лион" и "Марсель". Теперь, чтобы восстановить былые позиции, "Монако" предстоит побеждать на "Велодроме", но сделать это будет не так просто. Среди недели монегаски провели тяжелый матч с "Лионом" на Кубок Франции. "Ткачи" сумели снова победить красно-белых, забив в их ворота три мяча, "Монако" же ответил только двумя голами. Оборона – не лучшее звено команды Жардима, в большинстве матчей все компенсируется атакой, где блистает ударный форвард Фалькао, однако в битве с равными соперниками слабость оборонительных редутов периодически дает о себе знать.
"Марсель" после не самых выразительных четырех последних сезонов (в 16 году он и вовсе занял 13 место) снова претендует на место в Лиге чемпионов. Команда летом провела хорошую трансферную кампанию, полностью обновив линию нападения. Состав пополнили: Окампос, Митроглу, Жермен, Н'Жи, но отдельно стоит отметить возвращение Товена, у которого не задалась карьера в "Ньюкасле" и прекрасно проявившего себя на Евро-2016 Димитри Пайе (он пришел в клуб прошлой зимой). Эти два игрока являются лидерами нынешней команды. Товен – лучший бомбардир, но его счету 10 голов. Также "Марсель" усилил и оборону, в команду перешел Луис Густаво, Амави, Рами, Абденнур, вернулся из Англии вратарь Манданда. Состав позволяет бороться за самые высокие позиции, поэтому "Марсель" нельзя назвать аутсайдером в битве за медали.
Интересные факты противостояния:
В матче первого круга "Монако" разгромил "Марсель" 6:1.
Команды провели между собой 95 очных встреч: 38 побед у "Марселя", 34 – у "Монако", 23 ничьи.
Последние три игры "Монако" выиграл у "Марселя" с общим счётом 14:2.
Ориентировочные составы:
"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Роландо, Сакаи, Густаво, Ангисса, Товен, Пайе, Н'Жи, Жермен.
"Монако": Субашич, Туре, Глик, Раджи, Сидибе, Фабиньо, Моутинью, Лопеш, Лемар, Кейта, Фалькао.
Прогноз на матч:
Обе команды прекрасно действуют в атаке, поэтому можно ожидать большого количества голов, "Марсель" давно не побеждал "Монако" на "Велодроме", поэтому сегодня хозяева поля будут очень мотивированы. На кону промежуточное третье место, которое дает право выступить в Лиге чемпионов. "Марсель" в случае победы может оторваться от соперника на четыре очка.
Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 2.00, на гостей – 3.90, на ничью – 3.75.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|59
|2
|Лион
|23
|48
|3
|Марсель
|23
|48
|4
|Монако
|23
|47
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Бордо
|23
|29
|10
|Генгам
|23
|29
|11
|Дижон
|23
|28
|12
|Страсбур
|23
|27
|13
|ФК Кан
|23
|27
|14
|Сент-Этьен
|23
|26
|15
|Амьен
|23
|25
|16
|Анжер
|23
|25
|17
|Лилль
|23
|25
|18
|Труа
|23
|24
|19
|Тулуза
|23
|23
|20
|Метц
|23
|18