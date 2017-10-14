Отомстить за Суперкубок: "Ювентус" ждет в гости "Лацио"

"Ювентус" – "Лацио"

Стадион: "Ювентус" (Турин)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Паоло Маццолени

Не часто такое бывает, когда итальянская Серия А в течение двух дней дарит всем любителям футбола целых три интригующих поединка. Первый из таковых откроет программу восьмого тура. "Лацио" приедет в гости к действующему чемпиону "Ювентусу". Еще свежи в памяти требовательных болельщиков "старой синьоры" воспоминания о начале сезона, когда "бело-голубые" в битве за Суперкубок буквально вырвали на последних секундах победу и, естественно, глядя в календарь туринцы не могли дождаться восьмого тура, чтобы поквитаться с обидчиками.

Текущая форма "Лацио" придает поединку статуса одного из центральных не только на Апеннинах, но и во всей Европе. "Орлята" также по праву имеют статус самой "веселой" итальянской команды. Римляне в нынешнем сезоне изменили себе всего один раз, когда в первом туре расписали "сухую" ничью с новичком СПАЛом. Еще было крупное поражение от "Наполи" и на этом пока все. Как итог, 16 очков и четвертая строчка в турнирной таблице.

"Ювентусу", очевидно, в этом сезоне будет сложнее. Это связано, как и с тем, что команда ослабла, так и потому, что конкуренты хоть и медленно, но уверенно подтягиваются. Тем не менее, пока туринцы за семь туров всего один раз оступились. Перед тем, как уйти на международный перерыв подопечные Массимилиано Аллегри раскатали ничью с "Аталантой" и располагаются на втором месте только потому, что совершенно в фантастической форме находится "Наполи".

Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Лацио":

"Ювентус" выиграл 37 из последних 38 домашних поединков в рамках Серии А.

"Ювентус" и "Лацио" 150 раз выясняли между собой отношения. Подавляющее преимущество на стороне туринцев – 80 побед против 34 – у римлян. Еще 36 встреч завершились вничью.

В последний раз "орлята" обыгрывали "старую синьору" в декабре 2003. Тогда на "Стади Олимпико" "Лацио" одержал победу со счетом 2:0

Ориентировочные составы на игру:

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Матюиди, Хедира, Бернардески, Дибала, Манджукич, Игуаин

Лацио: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич, Лейва, Пароло, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле

Прогноз на матч "Ювентус" – "Лацио":

В основном "Лацио" ярко и красочно, в своем стиле берет верх над середняками, поэтому специалисты абсолютно резонно считают, что хоть и обескровленный кадровыми потерями, но все же "Ювентус" не придется по зубам римлянам.

На победу "старой синьоры" букмекеры выставляют коэффициент 1.54. В то время, как в выигрыш "орлят" не особо верят, о чем свидетельствуют котировки в области 6.0.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru