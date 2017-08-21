Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

"Манчестер Сити" – "Эвертон"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Бобби Мэдли

Уже начиная со второго тура, руководство английской Премьер-Лиги по протекции телевидения один из матчей выносит на вечер понедельника. Открыть и закрыть футбольный европейский уик-энд выпала честь "Манчестер Сити" и "Эвертону", которые между собой сразятся на "Этихаде". Главнокомандующий "горожан" Пеп Гвардиола вряд ли забыл и когда-либо вообще забудет то, как "ириски" в прошлом матче поиздевались над его подопечными, тем самым нанеся самое крупное поражение в истории их очных противостояний (4:0). Поэтому нет сомнений в том, что его личная мотивация и командный настрой будут на наивысшем уровне.

Что манкунианцы, что ливерпульцы претерпели серьезных кадровых изменений в это летнее межсезонье. Гвардиола, как и предсказывалось, масштабно "почистил" состав. "Манчестер Сити" как много продавал, так же много и покупал. "Голубые", в целом, неплохо провели предсезонку, а чемпионат начали с выездной победы над новичком высшей лиги "Брайтоном", хотя ничего выдающегося команда пока не показала.

"Эвертон" в текущее трансферное окно составил настоящую конкуренцию "Милану" по части шопинга. После продажи Ромелу Лукаку за космические деньги лед тронулся, а "ириски" стали скупать за очень большие гроши футболистов весьма и весьма хорошего уровня, выигрывая за них борьбу у куда более богатых и именитых клубов. Крайней покупкой мерсисайдцев стало подписание Гилфи Сигурдссона из "Суонси" за 50 млн. евро, который уже в ближайшем поединке может выйти на поле в синей футболке. Безусловно, за преобразованием коллектива Рональда Кумана будет интересно наблюдать по ходу сезона, а пока "Эвертон" первый тур прошел без потерь, минимально обыграв "Сток Сити" благодаря историческому первому голу Уэйна Руни после возвращения в родные края.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Эвертона":

Статистика очных встреч в рамках АПЛ гласит в пользу мерсисайдцев. В 40 поединках "Эвертон" одержал 18 побед против 14 у "Манчестер Сити".

Следующий гол Уэйна Руни станет для него 200 в рамках Премьер-Лиги. Только Алан Ширер достигал этой отметки, и только легендарный форвард "Ньюкасла" забил в ворота "горожан" больше мячей (11), чем Руни (8).

В последних шести домашних матчах "горожане" не проигрывают ливерпульцам (3 победы и 3 ничьи).

Следующий гол Серхио Агуэро позволит аргентинцу обогнать Дуайта Йорка в списке лучших бомбардиров Премьер-Лиги среди иностранцев. На счету обоих по 123 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Стоунз, Данило, Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Силва, Де Брюйне, Сане, Жезус

Эвертон: Пикфорд, Кин, Уильямс, Ягелка, Калверт-Льюин, Клаассен, Гейе, Шнайдерлин, Бэйнс, Руни, Рамирес

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Эвертон":

Естественно, "Манчестер Сити" является фаворитом матча. Рональду Куману еще немало времени понадобиться для того, чтобы собрать все в кучу, в то время, как "горожане" уже сейчас начинают погоню за одним из своих главных оппонентов в чемпионате "Манчестер Юнайтед".

Немного странно, но букмекеры не дают ни малейшего шанса на победу "ирискам", о чем свидетельствует коэффициент 11.0. Выигрыш же манкунианцев в среднем оценивается скромными 1.3.

Богдан Архипенко

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