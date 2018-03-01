Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразится с "Манчестер Сити"

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Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразится с "Манчестер Сити"

"Арсенал"  –  "Манчестер Сити"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Андре Марринер

В четверг вечером состоится перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-Лиги, в рамках которого "Арсенал" на родном стадионе "Эмирейтс" сразится с "Манчестер Сити". Поединок был сдвинут, потому как несколько дней назад "канониры" и "горожане" выясняли отношения в финале Кубка лиги и тогда манчестерцы не оставили никаких шансов лондонцам, разбив тех в пух и прах со счетом 3:0. Действительно, подопечные Арсена Венгера очень сильно разочаровали и не столько потому что разгромно проиграли. "Пушкари" даже не поборолись, а после второго пропущенного мяча попросту сдались и сдулись, чего в рамках кубковых поединков за их участием давно не было.Теперь же командам предстоит схлестнуться не за трофей, но за очень важные, прежде всего, для "Арсенала" три очка. С "Манчестер Сити" все давным-давно понятно. Ребята Пепа Гвардиолы даже с одним матчем в запасе везут ближайшему преследователю в турнирной таблице целых 13 очков и уже потихоньку начинают закупать шампанское для грандиозного празднования досрочного завоевания чемпионского титула. В то время как "канониры" близки к тому, чтобы так же досрочно потерять все шансы на попадание в топ-4. На данный момент лондонцы располагаются лишь на шестой строчке, а отставание от "Тоттенхэма", который занимает четвертую позицию, составляет десять пунктов.

Что касается кадровой ситуации, то обе команды в воскресной встрече потеряли по одному основному игроку: "Арсенал" остался без Начо Монреаля, а "Сити" – без Фернандиньо. По-прежнему мсье Венгер не рассчитывает на травмированного соотечественника Александра Ляказетта, зато команде сможет помочь отдохнувший Генрих Мхитарян, который вынужден был пропустить финал из-за того, что был ранее заигран в кубковом турнире за "Манчестер Юнайтед".

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Манчестер Сити":

"Арсенал" выиграл только две из последних 11 встреч против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги. При этом "горожане" добыли всего одну победу в крайних 20 поединках на "Эмирейтс".

"Канониры" непременно пропускали в каждом из последних 10 матчей чемпионата Англии.

Серхио Агуэро отличился забитым голом в каждом из последних пяти матчей против "Арсенала" во всех соревнованиях. Аргентинский форвард еще ни одному из соперников "Сити" не забивал в шести встречах подряд.

Подопечные Арсена Венгера проиграли лишь в одном из последних 20 домашних матчей в рамках АПЛ.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Чех, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Колашинац, Уилшер, Эльнени, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Обамеянг

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

Прогноз на матч "Арсенал""Манчестер Сити":

Естественно, что у "Арсенала" больше шансов переиграть "Манчестер Сити" на "Эмирейтс", чем на "Уэмбли", но все же та игра и бесхарактерность, которую продемонстрировали лондонцы в финале Кубка лиги не может не настораживать.

Букмекеры перестраховываются и не тешат себя иллюзиями о мощном выступлении "канониров", что полностью отражается коэффициентом 4.3 на их победу. В то время как выигрыш "горожан" в среднем оценивается такими скромными как для большого матча цифрами 1.8.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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