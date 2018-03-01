Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразится с "Манчестер Сити"
"Арсенал" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Андре Марринер
В четверг вечером состоится перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-Лиги, в рамках которого "Арсенал" на родном стадионе "Эмирейтс" сразится с "Манчестер Сити". Поединок был сдвинут, потому как несколько дней назад "канониры" и "горожане" выясняли отношения в финале Кубка лиги и тогда манчестерцы не оставили никаких шансов лондонцам, разбив тех в пух и прах со счетом 3:0. Действительно, подопечные Арсена Венгера очень сильно разочаровали и не столько потому что разгромно проиграли. "Пушкари" даже не поборолись, а после второго пропущенного мяча попросту сдались и сдулись, чего в рамках кубковых поединков за их участием давно не было.Теперь же командам предстоит схлестнуться не за трофей, но за очень важные, прежде всего, для "Арсенала" три очка. С "Манчестер Сити" все давным-давно понятно. Ребята Пепа Гвардиолы даже с одним матчем в запасе везут ближайшему преследователю в турнирной таблице целых 13 очков и уже потихоньку начинают закупать шампанское для грандиозного празднования досрочного завоевания чемпионского титула. В то время как "канониры" близки к тому, чтобы так же досрочно потерять все шансы на попадание в топ-4. На данный момент лондонцы располагаются лишь на шестой строчке, а отставание от "Тоттенхэма", который занимает четвертую позицию, составляет десять пунктов.
Что касается кадровой ситуации, то обе команды в воскресной встрече потеряли по одному основному игроку: "Арсенал" остался без Начо Монреаля, а "Сити" – без Фернандиньо. По-прежнему мсье Венгер не рассчитывает на травмированного соотечественника Александра Ляказетта, зато команде сможет помочь отдохнувший Генрих Мхитарян, который вынужден был пропустить финал из-за того, что был ранее заигран в кубковом турнире за "Манчестер Юнайтед".
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Манчестер Сити":
"Арсенал" выиграл только две из последних 11 встреч против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги. При этом "горожане" добыли всего одну победу в крайних 20 поединках на "Эмирейтс".
"Канониры" непременно пропускали в каждом из последних 10 матчей чемпионата Англии.
Серхио Агуэро отличился забитым голом в каждом из последних пяти матчей против "Арсенала" во всех соревнованиях. Аргентинский форвард еще ни одному из соперников "Сити" не забивал в шести встречах подряд.
Подопечные Арсена Венгера проиграли лишь в одном из последних 20 домашних матчей в рамках АПЛ.
Ориентировочные составы на игру:
Арсенал: Чех, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Колашинац, Уилшер, Эльнени, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Обамеянг
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро
Прогноз на матч "Арсенал" – "Манчестер Сити":
Естественно, что у "Арсенала" больше шансов переиграть "Манчестер Сити" на "Эмирейтс", чем на "Уэмбли", но все же та игра и бесхарактерность, которую продемонстрировали лондонцы в финале Кубка лиги не может не настораживать.
Букмекеры перестраховываются и не тешат себя иллюзиями о мощном выступлении "канониров", что полностью отражается коэффициентом 4.3 на их победу. В то время как выигрыш "горожан" в среднем оценивается такими скромными как для большого матча цифрами 1.8.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча ПСЖ - "Марсель" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Десайи: "У ПСЖ есть шансы на проход "Реала" и без Неймара"
-
Бернд Шустер: "Пытался подписать в "Реал" Иньесту"
-
Каррера подтвердил информацию о своем конфликте с Глушаковым и Фернандо
-
Райола: "Если бы все зависело от меня, Доннаруммы уже бы не было в "Милане"
-
Летом Луис Суарес может покинуть "Барселону"
-
Шевченко: "Гаттузо изменил лицо "Милана"
-
РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню
-
Официально: "Амкар" определился с новым тренером
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются хавбеком "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Жоржиньо
-
Симеоне назвал пять неприкасаемых игроков "Атлетико"
-
Канунников определился со своим новым клубом
-
Букмекеры назвали фаворита на замену Венгера
-
Летом "Барселона" планирует расстаться с пятью игроками
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение хавбеку "Барселоны"
-
Официально: "Рубин" расторг контракт с Канунниковым
-
СМИ: ПСЖ "прогнулся" под давлением клана Неймара
-
На Милинковича-Савича претендуют пять топ-клубов Европы
-
Летом "Арсенал" намерен подписать трех игроков
-
Каррера: "Стараюсь построить в "Спартаке" что-то особенное"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|28
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20