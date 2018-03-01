Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразится с "Манчестер Сити"

"Арсенал" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Андре Марринер

В четверг вечером состоится перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-Лиги, в рамках которого "Арсенал" на родном стадионе "Эмирейтс" сразится с "Манчестер Сити". Поединок был сдвинут, потому как несколько дней назад "канониры" и "горожане" выясняли отношения в финале Кубка лиги и тогда манчестерцы не оставили никаких шансов лондонцам, разбив тех в пух и прах со счетом 3:0. Действительно, подопечные Арсена Венгера очень сильно разочаровали и не столько потому что разгромно проиграли. "Пушкари" даже не поборолись, а после второго пропущенного мяча попросту сдались и сдулись, чего в рамках кубковых поединков за их участием давно не было. Теперь же командам предстоит схлестнуться не за трофей, но за очень важные, прежде всего, для "Арсенала" три очка. С "Манчестер Сити" все давным-давно понятно. Ребята Пепа Гвардиолы даже с одним матчем в запасе везут ближайшему преследователю в турнирной таблице целых 13 очков и уже потихоньку начинают закупать шампанское для грандиозного празднования досрочного завоевания чемпионского титула. В то время как "канониры" близки к тому, чтобы так же досрочно потерять все шансы на попадание в топ-4. На данный момент лондонцы располагаются лишь на шестой строчке, а отставание от "Тоттенхэма", который занимает четвертую позицию, составляет десять пунктов.

Что касается кадровой ситуации, то обе команды в воскресной встрече потеряли по одному основному игроку: "Арсенал" остался без Начо Монреаля, а "Сити" – без Фернандиньо. По-прежнему мсье Венгер не рассчитывает на травмированного соотечественника Александра Ляказетта, зато команде сможет помочь отдохнувший Генрих Мхитарян, который вынужден был пропустить финал из-за того, что был ранее заигран в кубковом турнире за "Манчестер Юнайтед".

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Манчестер Сити":

"Арсенал" выиграл только две из последних 11 встреч против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги. При этом "горожане" добыли всего одну победу в крайних 20 поединках на "Эмирейтс".

"Канониры" непременно пропускали в каждом из последних 10 матчей чемпионата Англии.

Серхио Агуэро отличился забитым голом в каждом из последних пяти матчей против "Арсенала" во всех соревнованиях. Аргентинский форвард еще ни одному из соперников "Сити" не забивал в шести встречах подряд.

Подопечные Арсена Венгера проиграли лишь в одном из последних 20 домашних матчей в рамках АПЛ.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Чех, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Колашинац, Уилшер, Эльнени, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Обамеянг

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

Прогноз на матч "Арсенал" – "Манчестер Сити":

Естественно, что у "Арсенала" больше шансов переиграть "Манчестер Сити" на "Эмирейтс", чем на "Уэмбли", но все же та игра и бесхарактерность, которую продемонстрировали лондонцы в финале Кубка лиги не может не настораживать.

Букмекеры перестраховываются и не тешат себя иллюзиями о мощном выступлении "канониров", что полностью отражается коэффициентом 4.3 на их победу. В то время как выигрыш "горожан" в среднем оценивается такими скромными как для большого матча цифрами 1.8.

Богдан Архипенко

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