Оторваться от земляков: "Атлетико" едет за тремя очками в Сан-Себестьян

"Реал Сосьедад" – "Атлетико"

Стадион: "Аноэта" (Сан Себастьян, Испания)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Кастилия-Ла-Манча)

В одном из заключительных поединков 25-го тура испанской Ла Лиги встретятся "Реал Сосьедад" и "Атлетико". У матча есть очевидный фаворит, хотя в Сан-Себастьяне любому сопернику играть тяжело. И, тем не менее, амбиции мадридского клуба на сегодняшний день намного выше, чем у соперника.Что касается басков, то у них едва ли осталась мотивация на текущий сезон, так как с места в середине турнирной таблицы сан-себастьянцам уже не уйти.

"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне ставил перед собой достаточно амбициозные задачи как в еврокубках, так и на внутренней арене. Однако планы порой идут в разрез с реальным положением дел. В результате баски вылетели из Лиги Европы на ранней стадии плей-офф, а в чемпионате они сегодня идут только на одиннадцатой позиции. После 32 сыгранных туров в их активе числится сорок набранных пунктов при положительной разнице забитых и пропущенных мячей 57:52.

Отметим, что в своих последних поединках сан-себастьянцы одержали две победы над "Жироной" и "Лас-Пальмасом" с общим счетом 6:0. А до этого "Реал Сосьедад" выиграл всего 3 из 13 предыдущих матчей в чемпионате Испании. В то же время ему удалось победить в четырех из пяти последних поединков на своем поле. А его домашняя результативная серия насчитывает восемь матчей, в половине из которых он забивал минимум четыре гола.

"Атлетико" текущий сезон проводит в привычной для себя прагматичной манере. Состав матрасников уже несколько лет остается более-менее стабильным, что является залогом успеха команды и большим плюсом для главного тренера, который также верен своей команде. На сегодняшний день мадридцы занимают второе место в чемпионате, имея семьдесят одно очко при разнице мячей 54:15.

На выезде "матрасники" не побеждают три матча подряд, набрав в них только одно очко. Для сравнения, перед этим они выиграли семь из восьми гостевих матчей. Кроме того, "Атлетико" пропускал в каждом из четырех последних матчей вдали от дома, хотя перед этим в семи из восьми гостевых встречах "индейцам" удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.

В первом круге "Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1. Это был четвертый кряду матч противостояния, в котором победила команда, игравшая дома. Кроме того, продолжается безничейная серия, достигшая 11 матчей – восемь из них выиграла команда из Мадрида и три "Реал Сосьедад". Последняя ничья в матче этих клубов была зафиксирована в мае 2012 года, когда в Мадриде был зафиксирован счет 1:1.

Интересные факты противостояния "Реала Сосьедад" и "Атлетико":

В последних 7 очных поединках "Атлетико" проиграл один раз

"Реал Сосьедад" не пропускает в 3 матчах кряду

"Атлетико" забивает в Примере в 5 играх подряд

Последний раз команды играли между собой вничью в мае 2012 года

Ориентировочные составы на игру:

"Реал Сосьедад": Тоньо – Элустондо, Льоренте, Р.Навас, К.Родригес, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Каналес, Оярсабаль, Жозе.

"Атлетико": Облак – Врсалько, Годин, Хуанфран, Хименес, Ф.Луис, Томас, Коке, Сауль, Габи, Гризманн, Ф.Торрес.

Прогноз на матч "Реал Сосьедад" – "Атлетико":

"Атлетико" едет в гости к "Реалу Сосьедад" исключительно за победой, которая в свете очковых потерь мадридского "Реала" еще больше приблизит "матрасников" к серебряным медалям. В родных стенах баски всегда опасны, но не настолько, чтобы претендовать на выигрыш в противостоянии с одним из лидеров чемпионата.

В качестве прогноза на этот матч букмекеры отдают небольшое превосходство мадридскому клубу. Так на победу команды Диего Симеоне предлагается коэффициент 2.30 баллов. Ничья оценивается в среднем в 3.25 баллов. Победа же хозяев поля равна коэффициенту 3.30.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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