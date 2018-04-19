Оторваться от земляков: "Атлетико" едет за тремя очками в Сан-Себестьян

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Оторваться от земляков: "Атлетико" едет за тремя очками в Сан-Себестьян

"Реал Сосьедад" – "Атлетико"

Стадион: "Аноэта" (Сан Себастьян, Испания)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Кастилия-Ла-Манча)

В одном из заключительных поединков 25-го тура испанской Ла Лиги встретятся "Реал Сосьедад" и "Атлетико". У матча есть очевидный фаворит, хотя в Сан-Себастьяне любому сопернику играть тяжело. И, тем не менее, амбиции мадридского клуба на сегодняшний день намного выше, чем у соперника.Что касается басков, то у них едва ли осталась мотивация на текущий сезон, так как с места в середине турнирной таблицы сан-себастьянцам уже не уйти.

"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне ставил перед собой достаточно амбициозные задачи как в еврокубках, так и на внутренней арене. Однако планы порой идут в разрез с реальным положением дел. В результате баски вылетели из Лиги Европы на ранней стадии плей-офф, а в чемпионате они сегодня идут только на одиннадцатой позиции. После 32 сыгранных туров в их активе числится сорок набранных пунктов при положительной разнице забитых и пропущенных мячей 57:52.

Отметим, что в своих последних поединках сан-себастьянцы одержали две победы над "Жироной" и "Лас-Пальмасом" с общим счетом 6:0. А до этого "Реал Сосьедад" выиграл всего 3 из 13 предыдущих матчей в чемпионате Испании. В то же время ему удалось победить в четырех из пяти последних поединков на своем поле. А его домашняя результативная серия насчитывает восемь матчей, в половине из которых он забивал минимум четыре гола.  

"Атлетико" текущий сезон проводит в привычной для себя прагматичной манере. Состав матрасников уже несколько лет остается более-менее стабильным, что является залогом успеха команды и большим плюсом для главного тренера, который также верен своей команде. На сегодняшний день мадридцы занимают второе место в чемпионате, имея семьдесят одно очко при разнице мячей 54:15.

На выезде "матрасники" не побеждают три матча подряд, набрав в них только одно очко. Для сравнения, перед этим они выиграли семь из восьми гостевих матчей. Кроме того, "Атлетико" пропускал в каждом из четырех последних матчей вдали от дома, хотя перед этим в семи из восьми гостевых встречах "индейцам" удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.

В первом круге "Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1. Это был четвертый кряду матч противостояния, в котором победила команда, игравшая дома. Кроме того, продолжается безничейная серия, достигшая 11 матчей – восемь из них выиграла команда из Мадрида и три "Реал Сосьедад". Последняя ничья в матче этих клубов была зафиксирована в мае 2012 года, когда в Мадриде был зафиксирован счет 1:1.

Интересные факты противостояния "Реала Сосьедад" и "Атлетико":

В последних 7 очных поединках "Атлетико" проиграл один раз

"Реал Сосьедад" не пропускает в 3 матчах кряду  

"Атлетико" забивает в Примере в 5 играх подряд

Последний раз команды играли между собой вничью в мае 2012 года

Ориентировочные составы на игру:

"Реал Сосьедад": Тоньо – Элустондо, Льоренте, Р.Навас, К.Родригес, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Каналес, Оярсабаль, Жозе.

"Атлетико": Облак – Врсалько, Годин, Хуанфран, Хименес, Ф.Луис, Томас, Коке, Сауль, Габи, Гризманн, Ф.Торрес.

Прогноз на матч "Реал Сосьедад" – "Атлетико":

"Атлетико" едет в гости к "Реалу Сосьедад" исключительно за победой, которая в свете очковых потерь мадридского "Реала" еще больше приблизит "матрасников" к серебряным медалям. В родных стенах баски всегда опасны, но не настолько, чтобы претендовать на выигрыш в противостоянии с одним из лидеров чемпионата.

В качестве прогноза на этот матч букмекеры отдают небольшое превосходство мадридскому клубу. Так на победу команды Диего Симеоне предлагается коэффициент 2.30 баллов. Ничья оценивается в среднем в 3.25 баллов. Победа же хозяев поля равна коэффициенту 3.30.       

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Жирона 33 47
9 Хетафе 33 45
10 Сельта Виго 33 44
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 33 39
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 33 27
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 32 17
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