Отойти от эйфории: ЦСКА ждет непростой поединок с "Ростовом"
ЦСКА – "Ростов"
Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)
Субботняя программа юбилейного десятого тура Российской Премьер-Лиги будет представлена всего двумя матчами, среди которых особое внимание прикуется к дуэли ЦСКА и "Ростова" на "ВЭБ Арене". Поединок обещает быть очень интересным, а однозначного фаворита в нем нет. Дело все в том, что москвичам в нынешнем сезоне очень тяжело даются победы в принципе над любым соперником. Кроме того, пусть и обескровленный огромными кадровыми потерями ростовский клуб по-прежнему представляет серьезную угрозу для любого оппонента, а для армейцев персонально "желто-синие" давно как существуют в статусе неудобного соперника. В прошлом сезоне подопечные Виктора Гончаренко так и не смогли забить "комбайнерам" на родном стадионе, а на "Олимпе-2" и вовсе сложили оружие.
На данный момент у обоих коллективов одинаковое количество набранных очков – по 16, посему им приходится делить четвертую позицию, отставая от лидера "Зенита" на пять пунктов. Важно отметить, что москвичи на неделе играли в Лиге чемпионов, где сумели совершить настоящую сенсацию, переиграв на выезде "Бенфику". Безусловно, армейцы с одной стороны испытывают эйфорию, но с другой – не обойтись без эмоциональной выхолощенности и физической усталости. В связи с этим стоит ожидать от тренерского штаба "коней" точечной ротации стартового состава, ведь посреди следующей недели предстоит выезд в Курск на матч Кубка России против местного "Авангарда".
В распоряжении Леонида Кучука почти все имеющиеся в команде исполнители, кроме травмированного капитана Александра Гацкана. Повреждение, полученное молдавским легионером еще несколько туров назад, оказалось куда более серьезным, чем предполагалось.
Интересные факты противостояния ЦСКА и "Ростова":
В общей сложности ЦСКА и "Ростов" сыграли между собой 48 поединков. В 27 случаях были успешнее армейцы, а в 12 "комбайнеры". Еще 9 встреч завершились вничью.
В последних пяти матчах против ростовчан москвичи одержали всего одну победу. Более того, ЦСКА не смог отличится ни в одном из трех крайних игр с "Ростовом".
Последние три встречи в рамках РФПЛ с участием "желто-синих" завершились вничью. В то время, как "кони" пока только один раз расписали мировую – в седьмом туре с "Уралом".
Ориентировочные составы на игру:
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Щенников, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Вилюш, Устинов, Калачев, Могилевец, Юсупов, Ионов, Бухаров
Прогноз на матч ЦСКА – "Ростов":
Несмотря на то, что "Ростов" традиционно дает бой ЦСКА, где бы ни проходила игра, букмекеры считают, что на этот раз у москвичей не должно возникнуть больших проблем с южанами. На победу армейцев специалисты предлагают коэффициент 1.6. В то время, как виктория "желто-синих" оценивается в 5.5.
Богдан Архипенко
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