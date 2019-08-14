Отравился газом: появились новые обстоятельства гибели футболиста Салы
Стали известны новые подробности в деле о гибели аргентинского нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, сообщает The Independent.
По сведениям издания, экспертами установлено, что футболист отравился большой дозой угарного газа. Скорее всего, пилот тоже получил отравление, но его тело так и не было найдено.
Напомним, что 21 января самолет управляемый Ибботсоном с Салой на борту пропал с радаров. Через несколько недель поисковая команда обнаружила тело аргентинца на дне Ла-Манша. Позже выяснилось, что Ибботсон был дальтоником и не имел права летать в темное время суток.
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|Борнмут
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|Фулхэм
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