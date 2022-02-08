Отставка Феррана Ревертера может быть не последней в руководстве "Барселоны". У некоторых людей противоречия с Лапортой

Теги жоан лапортабарселона

Отставка Феррана Ревертера может быть не последней в руководстве "Барселоны". У некоторых людей противоречия с Лапортой

Фото: инстаграм Лапорты\Автор неизвестен

Несколько человек из совета директоров "Барселоны" могут уйти в отставку вслед за генеральным директором Ферраном Ревертером в ближайшие дни, сообщает betevé.

По информации источника, уход Ревертера, о котором официально объявили сегодня, не последний, причина его ухода связана с противоречиями с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Отмечается, что трансферы "Барселоны" в зимнее трансферное окно выявили некоторые противоречия внутри административного совета, а новое спонсорское соглашение привело к отставке Ревертера.

Также не пропустите: Гендиректор "Барселоны" Ревертер решил уйти в отставку: подробности. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-супруга Мамаева через суд хочет взыскать с игрока более 260 миллионов рублей

Экс-супруга Мамаева через суд хочет взыскать с игрока более 260 миллионов рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов