Отставка Феррана Ревертера может быть не последней в руководстве "Барселоны". У некоторых людей противоречия с Лапортой

Фото: инстаграм Лапорты\Автор неизвестен

Несколько человек из совета директоров "Барселоны" могут уйти в отставку вслед за генеральным директором Ферраном Ревертером в ближайшие дни, сообщает betevé.

По информации источника, уход Ревертера, о котором официально объявили сегодня, не последний, причина его ухода связана с противоречиями с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Отмечается, что трансферы "Барселоны" в зимнее трансферное окно выявили некоторые противоречия внутри административного совета, а новое спонсорское соглашение привело к отставке Ревертера.

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