Отставка Марадоны из "Химнасии" отменена

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Отставка Марадоны из "Химнасии" отменена

Диего Марадона продолжит работать в "Химнасии", передает Ole.

19 ноября стало известно, что легендарный футболист покинул пост главного тренера аргентинского клуба из-за разногласий с руководством команды.

По данным источника, конфликт уже урегулирован, поэтому Марадона останется в клубе.

Аргентинец возглавил "Химнасию" в сентябре 2019 года. За это время команда трижды победила и пять раз проиграла. В турнирной таблице команда занимает 22 место.

Не пропустите: Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии"| http://soccernews.ru
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