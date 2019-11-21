Отставка Марадоны из "Химнасии" отменена
Диего Марадона продолжит работать в "Химнасии", передает Ole.
19 ноября стало известно, что легендарный футболист покинул пост главного тренера аргентинского клуба из-за разногласий с руководством команды.
По данным источника, конфликт уже урегулирован, поэтому Марадона останется в клубе.
Аргентинец возглавил "Химнасию" в сентябре 2019 года. За это время команда трижды победила и пять раз проиграла. В турнирной таблице команда занимает 22 место.
Не пропустите: Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|13
|25
|2
|Ланус
|13
|25
|3
|Аргентинос Хуниорс
|13
|25
|4
|Ривер Плейт
|13
|24
|5
|Расинг Клуб
|13
|24
|6
|Велес Сарсфилд
|13
|22
|7
|Эстудиантес
|13
|22
|8
|Атлетико Тукуман
|13
|22
|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|12
|21
|10
|Индепендьенте
|12
|20
|11
|Росарио Сентраль
|13
|19
|12
|Тальерес де Кордоба
|13
|19
|13
|Сан Лоренцо
|13
|19
|14
|Арсенал
|12
|17
|15
|К Кордоба Сантьяго
|13
|16
|16
|Унион Санта-Фе
|13
|16
|17
|Дефенса и Хустисия
|13
|14
|18
|Уракан
|13
|14
|19
|Банфилд
|13
|13
|20
|Колон
|12
|13
|21
|Патронато Парана
|13
|13
|22
|Химнасия Ла-Плата
|13
|10
|23
|Альдосиви
|13
|8
|24
|Годой Крус
|13
|6