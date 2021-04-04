Отставка Мусаева стала неожиданностью для "Краснодара"

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Уход Мурада Мусаева в отставку с поста главного тренера "Краснодара" стал полной неожиданностью для руководства клуба, сообщает "Р-Спорт".

По сведениям источника, владелец клуба Сергей Галицкий не ожидал, что Мусаев решил покинуть клуб, несмотря на поражение от "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура чемпионата России.

Ожидается, что "Краснодар" назначит нового главного тренера в ближайшие дни. Одним из кандидатов является бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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