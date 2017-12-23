Отставка Слуцкого пока не помогает: "Халл" уступил "Лидсу"
В рамках 23-го тура Чемпионшипа "Халл" в гостях минимально проиграл "Лидсу". Таким образом, "тигры" уступили во втором матче подряд и занимают 19-е место в турнирной таблице первенства.
"Лидс" – "Халл" - 1:0
Гол: Эрнандес, 29 - 1:0.
"Лидс": Видвальд, Янссон, Берарди, Эйлинг, Купер, Руф (Ласогга, 76), Роналдо Виейра, Эрнандес (Пеннингтон, 90), Филлипс (О`Кейн, 46), Алиоски, Чибицки.
"Халл": Макгрегор, Доусон, Хектор, Айна, Мазух (Стюарт, 31), Ирвайн, Ларссон, Гросицки, Тораль (Боуэн, 73), Томори, Дико (Хенриксен, 81).
Не пропустите: "Ньюкасл" на выезде одолел "Вест Хэм" и другие результаты 19-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лестер" в меньшинстве лишает "Манчестер Юнайтед" трех очков в компенсированное время
-
"Ювентус" обыграл "Рому" и продолжил погоню за "Наполи"
-
Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"
-
Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"
-
Месси побил рекорд Герда Мюллера
Лента новостей
-
Неймар согласовал с "Реалом" свой трансфер
-
Линекер назвал лучшего футболиста в истории
-
Марсело: "С "Барселоной" трудно играть в полном составе, представьте, как это - противостоять им вдесятером"
-
Хавбек киевского "Динамо" Сидорчук: "В своей тетради сделал запись: "Месси - бог"
-
Перес поддержал Зидана после Эль Класико
-
Летом Перес рассчитывает побить мировой трансферный рекорд
-
Дани Алвес: "Неймар близок к выигрышу "Золотого мяча"
-
Бывший форвард "Спартака" Барриос, которым интересовались клубы РФПЛ, определился со своей следующей командой
-
Лучшие мемы на Эль Класико
-
По итогам матча против "Барселоны" Перес готов продать трех игроков "Реала"
-
Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ
-
Зимой "Зенит" могут покинуть восемь игроков
-
Лучшие фото с матча "Реал" - "Барселона"
-
Фанаты раскритиковали Рамоса за его слова, сказанные после Эль Класико
-
Неймар: "ПСЖ - "Реал" - финал, которого все ждали"
-
Вальверде: "Во втором тайме "Реал" отдал инициативу не сознательно - это наша заслуга"
-
"Спартак" определился с соперниками по испанскому сбору
-
ПСЖ может заменить Эмери бывшим наставником "Барселоны"
-
Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на зиму
-
Жозе Моуринью отпраздновал победу "Барселоны" над "Реалом", одев футболку "сине-гранатовых"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|22
|51
|2
|Кардифф Сити
|21
|44
|3
|Бристоль Сити
|21
|40
|4
|Дерби Каунти
|21
|38
|5
|Астон Вилла
|21
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|21
|37
|7
|Лидс Юнайтед
|21
|33
|8
|Мидлсбро
|21
|32
|9
|Ипсвич Таун
|21
|32
|10
|Престон Норт Энд
|21
|32
|11
|Ноттингем Форест
|21
|30
|12
|Фулхэм
|21
|29
|13
|Брентфорд
|21
|27
|14
|Рединг
|21
|27
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|22
|27
|16
|Норвич Сити
|21
|27
|17
|Миллуол
|21
|23
|18
|Халл Сити
|21
|22
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|22
|20
|Барнсли
|21
|20
|21
|Болтон Уондерерс
|21
|16
|22
|Бирмингем Сити
|21
|16
|23
|Сандерленд
|21
|15
|24
|Бертон Альбион
|21
|14