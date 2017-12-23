Отставка Слуцкого пока не помогает: "Халл" уступил "Лидсу"

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Отставка Слуцкого пока не помогает: "Халл" уступил "Лидсу"

В рамках 23-го тура Чемпионшипа "Халл" в гостях минимально проиграл "Лидсу". Таким образом, "тигры" уступили во втором матче подряд и занимают 19-е место в турнирной таблице первенства.

"Лидс" – "Халл" - 1:0

Гол: Эрнандес, 29 - 1:0.

"Лидс": Видвальд, Янссон, Берарди, Эйлинг, Купер, Руф (Ласогга, 76), Роналдо Виейра, Эрнандес (Пеннингтон, 90), Филлипс (О`Кейн, 46), Алиоски, Чибицки.

"Халл": Макгрегор, Доусон, Хектор, Айна, Мазух (Стюарт, 31), Ирвайн, Ларссон, Гросицки, Тораль (Боуэн, 73), Томори, Дико (Хенриксен, 81).

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