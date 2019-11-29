Отставка Слуцкого всё ближе: "Витесс" проиграл в чемпионате пятый матч кряду

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Отставка Слуцкого всё ближе: "Витесс" проиграл в чемпионате пятый матч кряду

В 15-м туре чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого проиграл "Херенвену".

Отметим, что это уже пятое поражение "Витесса" в чемпионате кряду. Клуб с 23 очками занимает 6-е место в турнирной таблице.

"Херенвен" - "Витесс" 3:2

Голы: Матавж, 8 - 0:1, Линссен, 21 - 0:2, Файк (пен), 42 - 1:2, ван Берген, 63 - 2:2, Одгор, 69 - 3:2

"Херенвен": Хан, Дрешевич, Флоранус, Ботман, Верман, Брейн (Конголо, 59), Файк, ван Берген, Халилович (Дрейер, 59), ван Рейн, Одгор.

"Витесс": Пасвеер, Дуки, Леливелд (Грот, 86), Обиспо, Кларк, Беро, Хонда, Базур (Дико, 71), Фор (Бейтинк, 71), Линссен, Матавж.   

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