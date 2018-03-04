Отставка уже близко? "Арсенал" снова уступил - теперь "Брайтону"

Теги брайтон & хоув альбионарсенал лондон

Отставка уже близко? "Арсенал" снова уступил - теперь "Брайтону"В матче 29-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" в гостях уступил "Брайтону".

"Брайтон" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Данк, 7 - 1:0, Маррей, 26 - 2:0, Обамеянг, 43 - 2:1.

"Брайтон": Райан, Скелотто (Салтор, 69), Даффи, Данк, Бонг, Нокэрт (Марч, 77), Стивенс, Проппер, Искердо, Гросс (Кайал, 87), Мюррей.

"Арсенал": Чех, Чемберс (Нкетиа, 83), Мустафи, Косиельни, Колашинац, Уилшер, Джака, Мхитарян (Бельерин, 83), Озил, Ивоби (Уэлбек, 74), Обамеянг.

Напомним, сегодня в центральном матче тура сыграют "Манчестер Сити" и "Челси". | soccernews.ru

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3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
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