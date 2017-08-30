Отступать некуда: Нидерланды едут сражаться во Францию

Франция – Нидерланды

Стадион: "Стад де Франс" (Париж)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Двухнедельный перерыв на матчи сборных разбавит насыщенный старт футбольного сезона в Европе. Безусловно, центральным поединком первого дня седьмого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 станет противостояние двух всемирных брендов сборных Франции и Нидерландов. Команды борются за путевку на Мундиаль в группе "А". Подопечные Дидье Дешама эпичным образом проиграли в прошлом туре шведам, тем самым, уступив скандинавам первую строчку, хотя количество набранных очков одинаковое – по 13. После не очень удачного старта голландцам немного удалось стабилизировать свою игру и выйти на третью позицию с 10 баллами в активе, хотя это не спасло от увольнения Данни Блинда, на место которого в очередной раз был назначен сверхопытный Дик Адвокат.

Для сборной Нидерландов сейчас наступает момент истины. Осталось всего четыре встречи до конца отбора и теперь "оранжевым" нужно из кожи вон лезть, чтобы заполучить возможность, хотя бы через раунд плей-офф побороться за билет в Россию. Если вдруг подопечные Адвоката проиграют на "Стад де Франс", а Швеция в параллельном матче обыграет Болгарию, то отставание в шесть пунктов отыграть будет практически невозможно, учитывая то, что шведы уже свои два поединка против "трехцветных" оставили позади.

Что касается заявок обеих команд на ближайшие матчи, то тренерский штаб "апельсиновых" удивил тем, что впервые за долгое время вызвал ветерана Робина ван Перси. Это может свидетельствовать лишь об одном – у голландцев огромные проблемы с линией нападения. Дидье Дешам не стал вызывать в расположение сборной дорогостоящего новичка "Барселоны" Усмана Дембеле, а по причине травмы ближайшие встречи пропустит Димитри Пайе.

Интересные факты противостояния Франции и Нидерландов:

Сборные Франции и Нидерландов частенько баловали болельщиков своими очными противостояниями. В 27 поединках 13 побед на счету "Ле Бле", а 10 раз побеждали "оранжевые", еще 4 раза была расписана ничья.

В октябре прошлого года французы минимально обыграли голландцев в Амстердаме, единственный мяч забил Поль Погба.

Во Франции сборные не встречались в турнирных матчах с ноября 1981 года – тогда со счетом 2:0 победили "трехцветные".

В последних пяти матчах с французами голландцы выиграли лишь однажды. На групповой стадии Евро-2008 "апельсиновые" отпраздновали викторию со счетом 4:1.

Ориентировочные составы на игру:

Франция: Льорис, Сидибе, Умтити, Косиельни, Кюрзава, Канте, Погба, Фекир, Гризманн, Лемар, Жиру

Нидерланды: Силлессен, Велтман, Худт, де Врей, Блинд, ван Гинкель, Строотман, Вейналдум, Роббен, Депай, Янссен

Прогноз на матч Франция – Нидерланды:

Какой бы мотивированной сборная Нидерландов не была, а переиграть звездную команду Франции у них дома, будет чрезвычайно сложно. Тем более, что "Ле Бле" с огромным желанием будут биться за три очка, потому как французам принципиально занять первое место в группе.

Естественно, "галльские петухи" являются явными фаворитами у букмекеров, на победу которых выставлен коэффициент 1.5. В то время, как виктория "оранжевых" в среднем оценивается в 6.5.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Турнир прогнозов: анонс 4-го тура | http://soccernews.ru