Отступать некуда, позади Лига Европы: "Спартак" сразится с ПАОКом за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов

"Спартак" Москва – ПАОК Салоники

Стадион: "Открытие Арена" (Москва, Россия)

Начало матча: 20:30

Главный арбитр: Рюдди Бюке (Франция)

Сегодня, 14 августа, московский "Спартак" продолжит свое выступление в Лиге Чемпионов и сыграет с греческим ПАОКом в ответном матче второго квалификационного раунда. Первая встреча закончилась со счетом 3:2, и в этом результате лишь один позитивный момент – 2 гола, забитых на выезде. Куда больше осталось вопросов. Во-первых, "народная команда" проиграла, ведя в счете 0:2. Во-вторых, ряд игроков не показали свой максимум. Очевидным плюсом для "Спартака" является то, что игра пройдет в Москве. Здесь уже не будет армады греческих фанатов, которые окружают команду отовсюду и создают неимоверное давление. В место них будут свои, которые с первых минут погонят вперед.

Перед встречей в Лиге Чемпионов "Спартак" на "Открытие Арене" додавил махачкалинский "Анжи" в чемпионате России. Единственная претензия, которую можно предъявить "народной команде" по этому матчу – низкая реализация. Подопечные Карреры ударили по воротам 17 раз, 8 ударов полетели в створ, но при этом забить удалось лишь тогда, когда уже двое махачкалинцев подсели на красные карточки. Если в матче с ПАОКом дела в атаке пойдут так же, ничего хорошего ждать не стоит. Команда Развана Луческу вряд ли даст создать столько опасных эпизодов. Нужно быть готовым к тому, что придется показывать чуть ли не 50-процентную реализацию.

У команды из Салоников дела в этом сезоне идут очень даже неплохо. Чемпионат Греции начнется только 25 августа, но ПАОК уже успел отыграть 3 официальных матча – все в Лиги Чемпионов, и все оказались победными. Перед "Спартаком" греки разобрались со швейцарским "Базелем" с общим счетом 5:1. При этом в гостевой игре все сложилось куда лучше, чем в домашней. В Греции парни Развана Луческу тоже пропустили гостевой гол, а в Швейцарии взяли, да и вколотили 3 сухих мяча. Так что недооценивать ПАОК, и считать, что в гостя они обязательно сдуются, не стоит.

Какой результат устроит "Спартак"? Ответ очевидный – только победа. При этом, очень важно добыть победу с разницей в больше, чем один мяч. Ну а мало ли! Ведь если ПАОК проиграет со счетом 4:3 и больше, то именно греки пройдут дальше. После 3:2 матч уйдет в дополнительное время. Все это выглядит маловероятно и на такой результативный матч ожидать вряд ли стоит, но в футболе бывает всякое. Пока отталкиваемся от простого – подопечным Карреры нужна победа! Любой другой результат тоже отправляет их в раунд плей-офф, но не Лиги Чемпионов, а Лиги Европы. А это и уровень не тот, и, что очень важно, деньги не те!

В следующем раунде победитель этой пары встретится с триумфатором противостояния "Бенфика" – "Фенербахче". В первом матче между этими командами португальцы дома оказались сильнее – 1:0.

Интересные факты перед противостоянием "Спартака" и ПАОКа:

Сегодняшний матч станет второй официальной встречей между ПАОКом и "Спартаком".

Московский "Спартак" еще никогда не выигрывал в матчах против греческих команд в еврокубках. В 3 встречах были зафиксированы 1 ничья и 2 поражения.

В последних 9 еврокубковых матчах "Спартак" добыл всего 2 победы.

ПАОК выиграл все три встречи текущего сезона с общим счетом 8:3.

Ориентировочный состав

"Спартак": Максименко – Ещенко, Жиго, Бокетти, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Глушаков – Ташаев, Промес, Адриано.

ПАОК: Пасхалакис – Матос, Варела, Хачериди, Креспо – Маурисио, Каньяс, Пелькас – Эль-Каддури, Лимниос, Прийович.

Прогноз на матч "Спартак" - ПАОК:

Учитывая стартовую прыть "Спартака" в гостевом матче с ПАОКом, а также колоссальное количество моментов во встречи с "Анжи", есть вероятность, что Каррера сделает определенные выводы и ответный матч третьего квалификационного раунда останется за "Спартаком". Есть большая вероятность, что противостояние получится результативным, однако мы прогнозируем более сдержанный исход. Ориентировочный счет – 2:1 в пользу "народной команды".

Букмекеры видят "Спартак" фаворитом матча. Коэффициент на победу подопечных Карреры равняется 1,8. Вероятность триумфа греков оценивается почти в 3 раза ниже – 4,8. Ничейный исход тоже возможен – 3,7.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

Не пропустите! Героическая баллада о терпении: "Зенит" в меньшинстве вырывает победу у "Рубина"