Отступать некуда, позади Лига Европы: "Спартак" сразится с ПАОКом за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов
"Спартак" Москва – ПАОК Салоники
Стадион: "Открытие Арена" (Москва, Россия)
Начало матча: 20:30
Главный арбитр: Рюдди Бюке (Франция)
Сегодня, 14 августа, московский "Спартак" продолжит свое выступление в Лиге Чемпионов и сыграет с греческим ПАОКом в ответном матче второго квалификационного раунда. Первая встреча закончилась со счетом 3:2, и в этом результате лишь один позитивный момент – 2 гола, забитых на выезде. Куда больше осталось вопросов. Во-первых, "народная команда" проиграла, ведя в счете 0:2. Во-вторых, ряд игроков не показали свой максимум. Очевидным плюсом для "Спартака" является то, что игра пройдет в Москве. Здесь уже не будет армады греческих фанатов, которые окружают команду отовсюду и создают неимоверное давление. В место них будут свои, которые с первых минут погонят вперед.
Перед встречей в Лиге Чемпионов "Спартак" на "Открытие Арене" додавил махачкалинский "Анжи" в чемпионате России. Единственная претензия, которую можно предъявить "народной команде" по этому матчу – низкая реализация. Подопечные Карреры ударили по воротам 17 раз, 8 ударов полетели в створ, но при этом забить удалось лишь тогда, когда уже двое махачкалинцев подсели на красные карточки. Если в матче с ПАОКом дела в атаке пойдут так же, ничего хорошего ждать не стоит. Команда Развана Луческу вряд ли даст создать столько опасных эпизодов. Нужно быть готовым к тому, что придется показывать чуть ли не 50-процентную реализацию.
К матчу с @PAOK_FC готовятся 23 игрока #Спартак’а— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 серпня 2018 р.
О последних приготовлениях ⚪️ к ответному матчу квалификации #ChampionsLeague против греческого клуба.
Репортаж из Тарасовки https://t.co/mhvG9ihKme#Спартак #СпартакПАОК #Spartak #FCSMPAOK pic.twitter.com/SWrWYoVpau
У команды из Салоников дела в этом сезоне идут очень даже неплохо. Чемпионат Греции начнется только 25 августа, но ПАОК уже успел отыграть 3 официальных матча – все в Лиги Чемпионов, и все оказались победными. Перед "Спартаком" греки разобрались со швейцарским "Базелем" с общим счетом 5:1. При этом в гостевой игре все сложилось куда лучше, чем в домашней. В Греции парни Развана Луческу тоже пропустили гостевой гол, а в Швейцарии взяли, да и вколотили 3 сухих мяча. Так что недооценивать ПАОК, и считать, что в гостя они обязательно сдуются, не стоит.
Какой результат устроит "Спартак"? Ответ очевидный – только победа. При этом, очень важно добыть победу с разницей в больше, чем один мяч. Ну а мало ли! Ведь если ПАОК проиграет со счетом 4:3 и больше, то именно греки пройдут дальше. После 3:2 матч уйдет в дополнительное время. Все это выглядит маловероятно и на такой результативный матч ожидать вряд ли стоит, но в футболе бывает всякое. Пока отталкиваемся от простого – подопечным Карреры нужна победа! Любой другой результат тоже отправляет их в раунд плей-офф, но не Лиги Чемпионов, а Лиги Европы. А это и уровень не тот, и, что очень важно, деньги не те!
В следующем раунде победитель этой пары встретится с триумфатором противостояния "Бенфика" – "Фенербахче". В первом матче между этими командами португальцы дома оказались сильнее – 1:0.
Интересные факты перед противостоянием "Спартака" и ПАОКа:
Сегодняшний матч станет второй официальной встречей между ПАОКом и "Спартаком".
Московский "Спартак" еще никогда не выигрывал в матчах против греческих команд в еврокубках. В 3 встречах были зафиксированы 1 ничья и 2 поражения.
В последних 9 еврокубковых матчах "Спартак" добыл всего 2 победы.
ПАОК выиграл все три встречи текущего сезона с общим счетом 8:3.
Ориентировочный состав
"Спартак": Максименко – Ещенко, Жиго, Бокетти, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Глушаков – Ташаев, Промес, Адриано.
ПАОК: Пасхалакис – Матос, Варела, Хачериди, Креспо – Маурисио, Каньяс, Пелькас – Эль-Каддури, Лимниос, Прийович.
Прогноз на матч "Спартак" - ПАОК:
Учитывая стартовую прыть "Спартака" в гостевом матче с ПАОКом, а также колоссальное количество моментов во встречи с "Анжи", есть вероятность, что Каррера сделает определенные выводы и ответный матч третьего квалификационного раунда останется за "Спартаком". Есть большая вероятность, что противостояние получится результативным, однако мы прогнозируем более сдержанный исход. Ориентировочный счет – 2:1 в пользу "народной команды".
Букмекеры видят "Спартак" фаворитом матча. Коэффициент на победу подопечных Карреры равняется 1,8. Вероятность триумфа греков оценивается почти в 3 раза ниже – 4,8. Ничейный исход тоже возможен – 3,7.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Не пропустите! Героическая баллада о терпении: "Зенит" в меньшинстве вырывает победу у "Рубина"
опрос
Лента новостей
-
Фанат испортил важный документ ради автографа Дзюбы
-
"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение о продаже Пьянича
-
Знаменитый фанат "Спартака" рассказал, как команде нужно сыграть с ПАОКом
-
Бывший лидер ЦСКА перейдет в ПАОК
-
Бизяк прокомментировал свой переход в "Уфу"
-
"Ницца" намерена перехватить трансферную цель "Локомотива"
-
"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи
-
Флаг "Краснодара" побывал в космосе
-
Легенда "Арсенала" критически отозвался о работе Эмери
-
3
"Атлетико" пытался подписать защитника "Тоттенхэма"
-
1
"Севилья" озвучила стоимость Бен-Йеддера
-
Уткин раскритиковал "Динамо" за "дело Ташаева"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для ключевого футболиста
-
Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва
-
"Леганес" арендовал игрока "Реала"
-
1
ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу
-
"Уфа" усилилась словенским форвардом
-
На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков
-
2
Экс-игрок минского "Динамо": "Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ"
-
Символическая сборная 3-го тура РФПЛ