Отступные Иско в новом контракте с "Реалом" составят 700 миллионов евро



Полузащитник "Реала" Иско согласовал новый контракт с клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года с возможностью продления еще на год. Зарплата игрока составит шесть миллионов евро в год, а сумма отступных составит 700 миллионов евро.

Ожидается, что о новом контракте 25-летнего хавбека будет объявлено после Суперкубка Испании с "Барселоной".

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