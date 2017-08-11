Отступные Иско в новом контракте с "Реалом" составят 700 миллионов евро

Теги реал мадридиско

Отступные Иско в новом контракте с "Реалом" составят 700 миллионов евро
Полузащитник "Реала" Иско согласовал новый контракт с клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года с возможностью продления еще на год. Зарплата игрока составит шесть миллионов евро в год, а сумма отступных составит 700 миллионов евро.

Ожидается, что о новом контракте 25-летнего хавбека будет объявлено после Суперкубка Испании с "Барселоной".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" в 2013 году не захотел покупать Иско. | http://soccernews.ru

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