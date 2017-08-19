Отступные за Асенсио могут составить 500 миллионов

"Реал" предложит Марко Асенсио новый контракт, дабы увеличить сумму отступных за полузащитника.

Как сообщает Marca, в нынешнем соглашении сторон прописана сумма в размере 350 миллионов евро, но клуб планирует увеличить ее до 500 миллионов.

Кроме того, будет увеличена и зарплата Асенсио, которая составит 4,5 миллиона евро в год.

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