Отступные за Асенсио могут составить 500 миллионов

Теги реал мадридмарко асенсио

Отступные за Асенсио могут составить 500 миллионов"Реал" предложит Марко Асенсио новый контракт, дабы увеличить сумму отступных за полузащитника.

Как сообщает Marca, в нынешнем соглашении сторон прописана сумма в размере 350 миллионов евро, но клуб планирует увеличить ее до 500 миллионов.

Кроме того, будет увеличена и зарплата Асенсио, которая составит 4,5 миллиона евро в год. 

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