Отступные за Бензема выросли до миллиарда евро

Теги реал мадридкарим бензема

Отступные за Бензема выросли до миллиарда евро

Испанской издание AS опубликовало детали нового соглашения нападающего Карима Бензема с "Реалом".

Сообщается, что новый контракт будет действовать до лета 2021 года. Зарабатывать француз будет больше 7,5 миллионов в год.

Также клаусула Бензема теперь составляет 1 миллиард евро.

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НУРИК

НИКТО НЕ БУДЕТ ПОКУПАТЬ ЕГО, НО ЕГО ИГРА ПОЙДЕТ НА СПАД, РЕАЛ ДОЛЖЕН БУДЕТ ЕМУ ПЛАТИТЬ ДО 2021 ГОДА,ПИЗДЕЦ

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