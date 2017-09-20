Отступные за Бензема выросли до миллиарда евро

Испанской издание AS опубликовало детали нового соглашения нападающего Карима Бензема с "Реалом".

Сообщается, что новый контракт будет действовать до лета 2021 года. Зарабатывать француз будет больше 7,5 миллионов в год.

Также клаусула Бензема теперь составляет 1 миллиард евро.

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