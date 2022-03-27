Отступные за Рафинью могут значительно снизиться. Он хочет перейти в "Барселону"

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Отступные за Рафинью могут значительно снизиться. Он хочет перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

Сумма отступных за бразильского полузащитника "Лидса" Рафинью Диаса может существенно снизиться в случае вылета клуба из Премьер-лиги, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, отступные бразильца в этом случае составят 25 миллионов евро. Впрочем, если "Лидс" сохранит место в АПЛ, то сумма отступных составит 75 миллионов. В связи с этим "Барселона" не спешит делать предложение по трансферу игрока. При этом сам Рафинья готов присоединиться к каталонцам.

В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 28 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

В данный момент "Лидс" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и опережает зону вылета на семь очков.

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