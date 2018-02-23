Отступные за Серхи Роберто вторые по величине в "Барселоне"

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Отступные за Серхи Роберто вторые по величине в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто подписал с клубом новый контракт.

По его условиям сумма отступных за игрока увеличилась до 500 миллионов евро. Это вторая "клаусула" по величине в каталонском клубе. Больше только у лидера команды Лионеля Месси - 700 миллионов евро.

Суммы отступных всех игроков "Барселоны" выглядят так:

1. Лионель Месси - 700 миллионов евро

2. Серхи Роберто - 500

3. Жерар Пике - 500

4. Усман Дембеле - 400

5. Филиппе Коутиньо - 400

6. Серхио Бускетс - 200

7. Луис Суарес - 200

8. Марк-Андре тер Штеген - 180

9. Жорди Альба - 150

10. Андрес Иньеста - 125

11. Иван Ракитич - 125

12. Паулиньо - 120

13. Йерри Мина - 100

14. Нелсон Семеду - 100

15. Пако Алькасер - 100

16. Андре Гомеш - 100

17. Томас Вермален - 80

18. Алейш Видаль - 60

19. Яспер Силлессен - 60

20. Самуэль Умтити - 60

21. Люка Динь - 60

22. Денис Суарес - 50.

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РМ

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