Ответ Жиру Бензема оказался фейком

1 Теги оливье жирукарим бенземачелсиреал мадрид

Ответ Жиру Бензема оказался фейком

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру не отвечал своему соотечественнику нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема. Ранее Бензема сравнил себя с Формулой-1, а Жиру - с картингом. В ответ на это Жиру якобы сказал, что он является чемпионом мира.

Впрочем, данная информация оказалась фейковой. Сайт BeFoot сообщил, что он разыграл читателей, посоветовав обратить внимание на дату публикации, которая была сделана 1 апреля.

Напомним, что Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года, так как оказался причастным к шантажу Матье Вальбуэна. Вместо него в национальной команде играет Жиру, который стал чемпионом мира в 2018 году.

Не пропустите: Винисиус поделился мнением о Бензема. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бенз превращается в гнома.ЧСВ растёт , залелеяли его

Ответить

главное

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов