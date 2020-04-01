Ответ Жиру Бензема оказался фейком

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру не отвечал своему соотечественнику нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема. Ранее Бензема сравнил себя с Формулой-1, а Жиру - с картингом. В ответ на это Жиру якобы сказал, что он является чемпионом мира.

Впрочем, данная информация оказалась фейковой. Сайт BeFoot сообщил, что он разыграл читателей, посоветовав обратить внимание на дату публикации, которая была сделана 1 апреля.

Напомним, что Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года, так как оказался причастным к шантажу Матье Вальбуэна. Вместо него в национальной команде играет Жиру, который стал чемпионом мира в 2018 году.

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