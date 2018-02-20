Ответная игра между "Локомотивом" и "Ниццей" может пройти в Сочи

Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможный перенос ответной игры 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей".

"У нас запасное поле в Сочи, если скажут, поедем играть туда. В Сочи можно играть, никаких вопросов с этим не возникнет" - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что первый матч закончился в пользу "Локомотива" (3:2).

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