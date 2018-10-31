Ответный матч 1/2 финала кубка Либертадорес между "Гремио" и "Ривер Плейт" завершился крупным скандалом: пришлось вмешаться полиции
Сегодня ночью состоялся ответный матч 1/2 финала кубка Либертадорес между "Гремио" и "Ривер Плейт". Он завершился крупным скандалом.
Привело к нему решение арбитра встречи Андреса Куньи назначить на 85-й минуте игры после просмотра видеооповтора пенальти в ворота хозяев. Игроки "Гремио" принялись настолько активно оспаривать назначение 11-метрового, что пробить его удалось только на 90+5-й минуте.
Escándalo histórico en la #CopaLibertadores— AS (@diarioas) 31 октября 2018 г.
El VAR da el pase a la final a River gracias a un penalti en el minuto 94 y un gol con la mano pic.twitter.com/nyZk6PrM2a
Именно этот пенальти в итоге и вывел в финал турнира "Бока Хуниорс". Покидать поле судье из Уругвая пришлось под охраной полиции.
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