Ответный матч 1/2 финала кубка Либертадорес между "Гремио" и "Ривер Плейт" завершился крупным скандалом: пришлось вмешаться полиции

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Ответный матч 1/2 финала кубка Либертадорес между "Гремио" и "Ривер Плейт" завершился крупным скандалом: пришлось вмешаться полицииСегодня ночью состоялся ответный матч 1/2 финала кубка Либертадорес между "Гремио" и "Ривер Плейт". Он завершился крупным скандалом.

Привело к нему решение арбитра встречи Андреса Куньи назначить на 85-й минуте игры после просмотра видеооповтора пенальти в ворота хозяев. Игроки "Гремио" принялись настолько активно оспаривать назначение 11-метрового, что пробить его удалось только на 90+5-й минуте.

Именно этот пенальти в итоге и вывел в финал турнира "Бока Хуниорс". Покидать поле судье из Уругвая пришлось под охраной полиции.

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