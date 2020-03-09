Ответный матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" состоится без зрителей

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Боруссия" состоится при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила столичная полиция.

Ранее сообщалось, что власти Франции настаивают на проведении матча ПСЖ - "Боруссия" без зрителей.

Матч ПСЖ - "Боруссия" запланирован на 11 марта. В первой игре "шмели" выиграли со счётом 2:1.

Во Франции коронавирусом заразились более 1200 человек, 19 из них скончались.

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