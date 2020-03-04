Ответный матч полуфинала Кубка Италии "Наполи" - "Интер" перенесен из-за коронавируса
Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии "Наполи" - "Интер" будет отменен из-за угрозы коронавируса, пишут итальянские СМИ.
Несколько влиятельных изданий Италии - La Gazzetta dello Sport и La Repubblica - сообщили о переносе. Официальное решение будет объявлено в скором времени.
Вчера, 3 марта, сообщалось, что другой ответный матч турнира "Ювентус" - "Милан" также перенесен. Игра должна была пройти сегодня, 4 марта.
Встреча "Наполи" и "Интера" была запланирована на завтра, 5 марта.
А еще: Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15