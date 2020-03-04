Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии "Наполи" - "Интер" будет отменен из-за угрозы коронавируса, пишут итальянские СМИ.

Несколько влиятельных изданий Италии - La Gazzetta dello Sport и La Repubblica - сообщили о переносе. Официальное решение будет объявлено в скором времени.

Вчера, 3 марта, сообщалось, что другой ответный матч турнира "Ювентус" - "Милан" также перенесен. Игра должна была пройти сегодня, 4 марта.

Встреча "Наполи" и "Интера" была запланирована на завтра, 5 марта.

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