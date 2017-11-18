Ответы на все вопросы или просто борьба за третье место: "Спартак" гостит у "Краснодара"

"Краснодар" – "Спартак"

Стадион: "Краснодар"

Начало матча: 16:30

Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Центральным противостоянием 17 тура российской Премьер-Лиги станет матч "Спартака" и "Краснодара". Обе команды больше остальных разочаровывают своих болельщиков в нынешнем сезоне, ведь все ждали от них гораздо большего. Но по факту "красно-белые" оказались неспособны должным образом защищать чемпионский титул, а "быки" так и не сделали тот самый шаг вперед, который бы позволил им бороться за титул. Команды в таблице разделяют всего два очка, так что победитель встречи точно улучшит свои турнирные перспективы относительно конкурента.

"Спартак" уже давненько не проигрывал в чемпионате, и складывается ощущение, что отсутствие давления напрямую влияет на результат москвичей. Ведь "красно-белые", после разочаровывающего старта, потихоньку приблизились к лидирующей группе, и в случае победы над "быками" они, как минимум, поднимутся на четвертую строчку. В прошлом туре спартаковцы одержали волевую победу над "Уфой" – 3:1, что позволило игрокам в хорошем настроении встретить перерыв на матчи сборных. Кроме того, подопечне Карреры все еще бьются за плей-офф Лиги Чемпионов, и уже в среду их ожидает важнейший еврокубковый поединок против "Марибора".

За что бьется "Краснодар" в нынешнем сезоне – не совсем понятно. Болельщики "быков" уже давно требуют отставки главного тренера команды, но Игорь Шалимов по прежнему в деле. У краснодарцев по ходу сезона была ужасная серия из 5 подряд поражений во всех турнирах, и закончилась она лишь в конце октября победами над "СКА-Хабаровском" и "Тосно" с общим счетом 7:2. Но если объективно оценивать ситуацию, то "быки" сейчас на третьем месте в чемпионате, а отрыв лидера составляет всего шесть очков, так что о каком-то провале говорить определенно рано.

Интересные факты противостояния "Краснодара" и "Спартака":

В 6 последних официальных матчах между этими соперниками было зафиксировано 4 победы спартаковцев при 1 ничьей и 1 виктории краснодарцев.

В 5 из 6 предыдущих гостевых встреч "Спартака" было забито 3 и более голов.

Беспроигрышная серия "красно-белых" составляет 9 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Краснодар: Синицын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Смолов.

Спартак: Селихов, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Луис Адриано, Зе Луиш.

Прогноз на матч "Краснодар" – "Спартак":

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам, которые пребывают в неплохой форме в последнее время. Однако с двух последних выездов в Краснодар спартаковцы увезли четыре очка, и имеют они все шансы на удачный исход и в субботнем матче.

На победу "Краснодара" букмекеры предлагают коэффициент 2,20, на ничью – 3,42, на победу "Спартака" – 3,29.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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