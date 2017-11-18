Ответы на все вопросы или просто борьба за третье место: "Спартак" гостит у "Краснодара"
"Краснодар" – "Спартак"
Стадион: "Краснодар"
Начало матча: 16:30
Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Центральным противостоянием 17 тура российской Премьер-Лиги станет матч "Спартака" и "Краснодара". Обе команды больше остальных разочаровывают своих болельщиков в нынешнем сезоне, ведь все ждали от них гораздо большего. Но по факту "красно-белые" оказались неспособны должным образом защищать чемпионский титул, а "быки" так и не сделали тот самый шаг вперед, который бы позволил им бороться за титул. Команды в таблице разделяют всего два очка, так что победитель встречи точно улучшит свои турнирные перспективы относительно конкурента.
"Спартак" уже давненько не проигрывал в чемпионате, и складывается ощущение, что отсутствие давления напрямую влияет на результат москвичей. Ведь "красно-белые", после разочаровывающего старта, потихоньку приблизились к лидирующей группе, и в случае победы над "быками" они, как минимум, поднимутся на четвертую строчку. В прошлом туре спартаковцы одержали волевую победу над "Уфой" – 3:1, что позволило игрокам в хорошем настроении встретить перерыв на матчи сборных. Кроме того, подопечне Карреры все еще бьются за плей-офф Лиги Чемпионов, и уже в среду их ожидает важнейший еврокубковый поединок против "Марибора".
За что бьется "Краснодар" в нынешнем сезоне – не совсем понятно. Болельщики "быков" уже давно требуют отставки главного тренера команды, но Игорь Шалимов по прежнему в деле. У краснодарцев по ходу сезона была ужасная серия из 5 подряд поражений во всех турнирах, и закончилась она лишь в конце октября победами над "СКА-Хабаровском" и "Тосно" с общим счетом 7:2. Но если объективно оценивать ситуацию, то "быки" сейчас на третьем месте в чемпионате, а отрыв лидера составляет всего шесть очков, так что о каком-то провале говорить определенно рано.
Интересные факты противостояния "Краснодара" и "Спартака":
В 6 последних официальных матчах между этими соперниками было зафиксировано 4 победы спартаковцев при 1 ничьей и 1 виктории краснодарцев.
В 5 из 6 предыдущих гостевых встреч "Спартака" было забито 3 и более голов.
Беспроигрышная серия "красно-белых" составляет 9 матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Краснодар: Синицын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Смолов.
Спартак: Селихов, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Луис Адриано, Зе Луиш.
Прогноз на матч "Краснодар" – "Спартак":
Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам, которые пребывают в неплохой форме в последнее время. Однако с двух последних выездов в Краснодар спартаковцы увезли четыре очка, и имеют они все шансы на удачный исход и в субботнем матче.
На победу "Краснодара" букмекеры предлагают коэффициент 2,20, на ничью – 3,42, на победу "Спартака" – 3,29.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Анжи
|16
|16
|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12