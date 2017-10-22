Отыграться на басках: "Реал" ждет в гости играющий из рук вон плохо "Эйбар"

"Реал" Мадрид – "Эйбар"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Альфонсо Альварес Искьердо (Барселона)

Закрывать воскресную программу 9-го тура испанской Ла Лиги будет поединок на "Сантьяго Бернабеу". Действующий чемпион мадридский "Реал" будет принимать играющего из рук вон плохо в этом сезоне "Эйбар". Навряд ли баскам удастся повторить подвиг прошлого чемпионата, когда "оружейники" в столице Испании сумели не проиграть "сливочным". Тем не менее, матч начнется с результата 0:0.

Нынешний сезон складывается пока что не лучшим образом и для Королевского клуба. Вот и на текущей неделе подопечным Зинедина Зидана не удалось победить в домашней игре Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм". Матч завершился вничью 1:1. В последних трех матчах чемпионата "Реал" побеждал, но делал это не настолько убедительно, как в былые времена. Например, на прошлой неделе столичный клуб выиграл в гостях у "Хетафе" со счетом 2:1, забив решающий мяч только на 85-й минуте (отличился Криштиану Роналду). В турнирной таблице "сливочные" сейчас располагаются на третьем месте, набрав 17 очков, и на пять пунктов отставая от лидирующей Барселоны. На своем поле в этом розыгрыше чемпионата Испании команда Зинедина Зидана провела четыре матча и выиграла лишь раз. А забила "Реал" на своем поле только пять мячей – практически антирекорд Королевского клуба на данном этапе.

Текущий сезон для "Эйбара" начался хуже некуда. В восьми турах баски набрали лишь семь очков. Команда играет спустя рукава, много пропускает и мало забивает. Немудрено, что после стартового этапа чемпионата "оружейники" располагаются на 16-м месте. В прошлом туре "Эйбар" сыграл вничью 0:0 дома с "Депортиво", прервав трехматчевую проигрышную серию, в рамках которой пропустил 13 мячей и забил всего один гол. В то же время уже три поединка кряду баски не могут забить ни одного мяча. На выезде "Эйбар" проиграл шесть из восьми последних матчей чемпионата Испании, победив всего один раз. При этом в пяти встречах он не забивал ни одного гола. У басков из-за травм выпали лидеры полузащиты Леон и Альехо, плюс не выйдет в предстоящем матче защитник Рамис. Так что избежать разгрома даже с неидеальным Мадридом "оружейникам" будет крайне сложно.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Эйбара":

"Реал" никогда не проигрывал "Эйбару" в Примере

Беспроигрышная серия "Реала" насчитывает 5 игр

Безвыигрышная серия "Эйбара" длится 5 матчей

В октябре 2016 года "Реал" не смог обыграть "Эйбар" на "Сантьяго Бернабеу"

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Касилья – Начо, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналдо, Бензема.

"Эйбар": Дмитрович – Арбилья, Оливейра, Ломбан, Хунка, Эскаланте, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Энрич, Кике.

Прогноз на матч "Реал" – "Эйбар":

В этом матче "Эйбару", откровенно говоря, не на что рассчитывать в Мадриде. Хозяевам важно реабилитироваться в глазах собственных болельщиков за ряд невыразительных игр, в том числе и за ту, когда "сливочные" уступили на своем поле "Бетису". Ясно то, что "оружейникам" предстоит выдержать серьезное давление на свои ворота. Скорее всего, что после встречи с "Реалом" баскский клуб может оказаться в зоне вылета.

В этой ситуации букмекеры неохотно принимают ставки на победу "Реала". На этот результат коэффициент уж очень маленький – 1.09. Совсем другое дело – ничейный исход (коэффициент 11.00), и победа "Эйбара" (коэффициент – 19.00 – 37.00 баллов). Но в эти два варианта никто не верит.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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