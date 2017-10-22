Отыграться на басках: "Реал" ждет в гости играющий из рук вон плохо "Эйбар"
"Реал" Мадрид – "Эйбар"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Альфонсо Альварес Искьердо (Барселона)
Закрывать воскресную программу 9-го тура испанской Ла Лиги будет поединок на "Сантьяго Бернабеу". Действующий чемпион мадридский "Реал" будет принимать играющего из рук вон плохо в этом сезоне "Эйбар". Навряд ли баскам удастся повторить подвиг прошлого чемпионата, когда "оружейники" в столице Испании сумели не проиграть "сливочным". Тем не менее, матч начнется с результата 0:0.
Нынешний сезон складывается пока что не лучшим образом и для Королевского клуба. Вот и на текущей неделе подопечным Зинедина Зидана не удалось победить в домашней игре Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм". Матч завершился вничью 1:1. В последних трех матчах чемпионата "Реал" побеждал, но делал это не настолько убедительно, как в былые времена. Например, на прошлой неделе столичный клуб выиграл в гостях у "Хетафе" со счетом 2:1, забив решающий мяч только на 85-й минуте (отличился Криштиану Роналду). В турнирной таблице "сливочные" сейчас располагаются на третьем месте, набрав 17 очков, и на пять пунктов отставая от лидирующей Барселоны. На своем поле в этом розыгрыше чемпионата Испании команда Зинедина Зидана провела четыре матча и выиграла лишь раз. А забила "Реал" на своем поле только пять мячей – практически антирекорд Королевского клуба на данном этапе.
Текущий сезон для "Эйбара" начался хуже некуда. В восьми турах баски набрали лишь семь очков. Команда играет спустя рукава, много пропускает и мало забивает. Немудрено, что после стартового этапа чемпионата "оружейники" располагаются на 16-м месте. В прошлом туре "Эйбар" сыграл вничью 0:0 дома с "Депортиво", прервав трехматчевую проигрышную серию, в рамках которой пропустил 13 мячей и забил всего один гол. В то же время уже три поединка кряду баски не могут забить ни одного мяча. На выезде "Эйбар" проиграл шесть из восьми последних матчей чемпионата Испании, победив всего один раз. При этом в пяти встречах он не забивал ни одного гола. У басков из-за травм выпали лидеры полузащиты Леон и Альехо, плюс не выйдет в предстоящем матче защитник Рамис. Так что избежать разгрома даже с неидеальным Мадридом "оружейникам" будет крайне сложно.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Эйбара":
"Реал" никогда не проигрывал "Эйбару" в Примере
Беспроигрышная серия "Реала" насчитывает 5 игр
Безвыигрышная серия "Эйбара" длится 5 матчей
В октябре 2016 года "Реал" не смог обыграть "Эйбар" на "Сантьяго Бернабеу"
Ориентировочные составы на игру:
"Реал": Касилья – Начо, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналдо, Бензема.
"Эйбар": Дмитрович – Арбилья, Оливейра, Ломбан, Хунка, Эскаланте, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Энрич, Кике.
Прогноз на матч "Реал" – "Эйбар":
В этом матче "Эйбару", откровенно говоря, не на что рассчитывать в Мадриде. Хозяевам важно реабилитироваться в глазах собственных болельщиков за ряд невыразительных игр, в том числе и за ту, когда "сливочные" уступили на своем поле "Бетису". Ясно то, что "оружейникам" предстоит выдержать серьезное давление на свои ворота. Скорее всего, что после встречи с "Реалом" баскский клуб может оказаться в зоне вылета.
В этой ситуации букмекеры неохотно принимают ставки на победу "Реала". На этот результат коэффициент уж очень маленький – 1.09. Совсем другое дело – ничейный исход (коэффициент 11.00), и победа "Эйбара" (коэффициент – 19.00 – 37.00 баллов). Но в эти два варианта никто не верит.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|8
|13
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Эспаньол
|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|9
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1