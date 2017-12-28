Оуэн доволен трансферами "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Майкл Оуэн выразил удовлетворение последними трансферами мерсисайдского клуба.

"Мне очень нравится эта новость. Ван Дейк - прекрасный трансфер для "Ливерпуля". Добавьте ещё Наби Кейта, который вольётся в состав летом, и ситуация выглядит очень многообещающе!" - написал Оуэн в своём твиттере.

Напомним, что трансфер ван Дейка обойдётся "Ливерпулю" в 85 миллионов евро, а за Кейта "красные" заплатят от 65 до 75 миллионов в зависимости от результатов "РБ Лейпциг" в этом сезоне.

Не пропустите: Реднапп высказался о трансфере ван Дейка в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru