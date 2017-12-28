Оуэн доволен трансферами "Ливерпуля"

Теги ливерпульнаби кейтавирджил ван дейкмайкл оуэн

Оуэн доволен трансферами "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Майкл Оуэн выразил удовлетворение последними трансферами мерсисайдского клуба.

"Мне очень нравится эта новость. Ван Дейк - прекрасный трансфер для "Ливерпуля". Добавьте ещё Наби Кейта, который вольётся в состав летом, и ситуация выглядит очень многообещающе!" - написал Оуэн в своём твиттере.

Напомним, что трансфер ван Дейка обойдётся "Ливерпулю" в 85 миллионов евро, а за Кейта "красные" заплатят от 65 до 75 миллионов в зависимости от результатов "РБ Лейпциг" в этом сезоне.

Не пропустите: Реднапп высказался о трансфере ван Дейка в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов