Оуэн: "Если бы я был действующим игроком, выбрал любую из команд первой шестерки, только не "Манчестер Юнайтед"

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Оуэн: "Если бы я был действующим игроком, выбрал любую из команд первой шестерки, только не "Манчестер Юнайтед"Обладатель "Золотого мяча" 2001-го года Майкл Оуэн недоволен стилем игры "Манчестер Юнайтед".

"Жозе Моуринью относится к типу тренеров, которые исповедуют оборонительный футбол. Он может заставить защитников выглядеть лучше, а нападающие при нем играют хуже. Если бы я сейчас был действующим игроком, выбрал любую из команд первой шестерки, только не "Манчестер Юнайтед", - цитирует известного в прошлом футболиста Express.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Рэшфордом. | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
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9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
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