Оуэн: "Если бы я был действующим игроком, выбрал любую из команд первой шестерки, только не "Манчестер Юнайтед"

Обладатель "Золотого мяча" 2001-го года Майкл Оуэн недоволен стилем игры "Манчестер Юнайтед".

"Жозе Моуринью относится к типу тренеров, которые исповедуют оборонительный футбол. Он может заставить защитников выглядеть лучше, а нападающие при нем играют хуже. Если бы я сейчас был действующим игроком, выбрал любую из команд первой шестерки, только не "Манчестер Юнайтед", - цитирует известного в прошлом футболиста Express.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Рэшфордом. | soccernews.ru