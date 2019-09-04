Оуэн: "Капелло был настоящим мудаком"
Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн в резкой форме раскритиковал бывшего наставника "трёх львов" Фабио Капелло.
"Капелло закончил мою карьеру в сборной. Он был настоящим мудаком. Фабио не мог ни слова сказать по-английски. Мы все просто переглядывались, не понимая, как он собирается нам что-то объяснять.
Мало того, что он прервал мою с трудом заработанную международную карьеру безо всяких объяснений, он также стал одним из наименее эффективных менеджеров Англии за всю историю. Капелло нанёс катастрофический ущерб не только мне, но и всему английскому футболу в целом, за что ему ещё и щедро заплатили", - цитирует Оуэна The Mirror.
Напомним, что итальянец возглавлял сборную Англии с 2008 по 2012 год и не добился с командой ничего значимого.
39-летний Оуэн выступал за "трёх львов" с 1998 по 2008 год, сыграл 89 матчей и забил 40 голов.
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