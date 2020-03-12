Оуэн: "Ливерпуль" всё ещё лучшая команда Европы"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн выразил мнение, что "красные", несмотря на ранний вылет из Лиги Чемпионов, остаются сильнейшей командой в Европе.

"Ливерпуль" прекратил свой путь в ЛЧ, но я не сомневаюсь, что все топ-клубы этому обрадовались, потому что "Ливерпуль" всё ещё лучшая команда Европы. Главным различием в противостоянии с "Атлетико" стали вратари. "Ливерпуль" буквально выносил их все 90 минут, но игроки "Атлетико" были упрямы. В футболе может произойти всё что угодно", - приводит слова Оуэна Goal.com.

Напомним, что в первом матче в Мадриде "Атлетико" выиграл со счётом 1:0. В ответной встрече "Ливерпуль" также минимально победил, поэтому команды провели два овертайма. В них "красные" забили первыми, но потом пропустили три гола и вылетели из ЛЧ.

В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа стала триумфатором главного еврокубка.

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