Оуэн: "Манчестер Юнайтед" - середняк"

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Оуэн: "Манчестер Юнайтед" - середняк"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн выразил мнение, что "красные дьяволы" уже перестали быть топ-клубом.

"Теперь можно без сомнений сказать, что "Манчестер Юнайтед" - середняк. Клуб не попадёт даже в топ-6 по итогам сезона АПЛ. Это, наверное, самый слабый "МЮ" за последние десятилетия", - цитирует Оуэна Daily Mail.

В текущем розыгрыше АПЛ "МЮ" набрал 9 очков в семи турах и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.

Что касается Лиги Европы, то манкунианцы набрали 4 балла в двух матчах, забив при этом всего 1 гол.

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