Оуэн назвал лучшего вратаря в мире

Известный в прошлом английский футболист Майкл Оуэн рассказал, кто, по его мнению, является лучшим вратарём в мире.

"Карьера Де Хеа превосходит самые смелые мечты. Он лучший голкипер в мире" - цитирует Оуэна BT Sport.

Напомним, что сейчас 26-летний Де Хеа выступает за "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне в активе испанца 9 матчей, в которых он пропустил всего 5 голов.

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