Оуэн не верит в победу "Спартака" над "Ливерпулем"

Экс-форвард "Ливерпуля" Майкл Оуэн прокомментировал предстоящую игру мерсисайдцев против "Спартака".

"Ливерпуль" гарантирует себе первую позицию в группе, если победит сегодня на "Энфилде". Кроме того, лишь ПСЖ на групповой стадии забил больше, чем "красные".

"Спартак" же проиграл в 22 из своих 28 последних выездных игр в Лиге Чемпионов. Трудно представить, что они могут сотворить сенсацию в матче с "Ливерпулем", который находится в прекрасной форме. "Ливерпуль" не выходил в плей-офф Лиги Чемпионов с сезона-2008/09, и было бы чудесно, если бы все 5 английских команд продолжили выступление в турнире" - приводят слова Оуэна английские СМИ.

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