Оуэн: "Не вижу предпосылок, чтобы "Ливерпуль" продал Коутиньо"

Известный в прошлом футболист Майкл Оуэн не верит в переход полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

"Новости, исходящие из Испании, очевидно, подливают масла в огонь. Если сделка по Неймару будет продвигаться, спекуляции относительно трансфера Коутиньо будут становиться более интенсивными. Но он был достаточно счастлив недавно подписать долгосрочный контракт, и с тех пор клуб квалифицировался в Лигу Чемпионов и укрепил команду.

Я думаю, что они предприняли очень хороший шаг, подписав с ним длительное соглашение, потому что, если он все же уйдет, они получат за него много денег. Однако я не вижу предпосылок к тому, чтобы это произошло", - цитирует бывшего футболиста TalkSport.

Напомним, Клопп исключил уход Коутиньо. | soccernews.ru