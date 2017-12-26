Оуэн: "Перешел в "Манчестер Юнайтед" благодаря Бензема"

Обладатель "Золотого мяча" 2001-го года Майкл Оуэн рассказал, каким образом состоялся его переход в "Манчестер Юнайтед".

" Сэр Алекс Фергюсон сказал мне, что они хотят заполучить Карима Бензема, но, если трансфер Бензема не состоится, тогда мы подпишем тебя. Поэтому я посоветовал Бензема уйти в мадридский "Реал ", - цитирует бывшего футболиста The Sun.

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