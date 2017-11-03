Оуэн поделился ожиданиями от матча между "Манчестер Сити" и "Арсеналом"

Экс-игрок сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал предстоящую игру "Манчестер Сити" - "Арсенал".

"Сити" лишь однажды обыграл "Арсенал" в последних 9 поединках между командами, однако я не вижу, за счет чего "канониры" могут выжать хоть что-то из своей поездки на "Этихад", учитывая форму хозяев. "Сити" забил 20 голов в последних четырех играх в рамках АПЛ, и думаю, что фавориты первенства вновь одержат победу" - приводит слова Оуэна Metro.

Поединок между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" состоится 5 ноября.

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