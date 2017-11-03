Оуэн поделился ожиданиями от матча между "Манчестер Сити" и "Арсеналом"
Экс-игрок сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал предстоящую игру "Манчестер Сити" - "Арсенал".
"Сити" лишь однажды обыграл "Арсенал" в последних 9 поединках между командами, однако я не вижу, за счет чего "канониры" могут выжать хоть что-то из своей поездки на "Этихад", учитывая форму хозяев. "Сити" забил 20 голов в последних четырех играх в рамках АПЛ, и думаю, что фавориты первенства вновь одержат победу" - приводит слова Оуэна Metro.
Поединок между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" состоится 5 ноября.
Читайте также: "Манчестер Сити" продлил свою рекордную беспроигрышную серию. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Отаменди может не сыграть против России
-
Фонсека: "Если пройдем дальше в Лиге чемпионов, я появлюсь в костюме Зорро"
-
На "Ростов Арене" включили систему подогрева поля
-
Вальверде: "Английские клубы вновь стали грозной силой"
-
Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"
-
Признаки интриги: "Барселона" против "Севильи"
-
Встреча двух открытий: "Валенсия" ждет в гости "Леганес"
-
Клопп оценил шансы Мане сыграть с "Вест Хэмом"
-
По привычному сценарию: ПСЖ гостит у "Анжера"
-
Уткин призвал "Зенит" уволить Манчини
-
Adidas настаивает на трансфере Кейна в "Реал"
-
Почеттино назвал лучшую европейскую команду на сегодняшний день
-
Алвес рассказал о причинах перехода в ПСЖ
-
"Авеш" в гостях одолел "Виторию Сетубал"
-
Клопп смирился с потерей Эмре Джана
-
Григорян: "Бердыев выиграет ещё не один чемпионат"
-
"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление обороны
-
"Бетис" – "Хетафе" - 2:2 (обзор)
-
Последний шанс Билича: "Вест Хэм" принимает "Ливерпуль"
-
"Бетис" спас ничью в матче с "Хетафе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4