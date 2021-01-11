Оуэн посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить Холанда

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Оуэн посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить Холанда

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн выразил мнение, что манкунианцам нужно купить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Если обратиться к недавней истории трансферов "Манчестер Юнайтед", то можно заметить, что они подписывали много возрастных игроков - Кавани, Ибрагимович, ван Перси, Ларссон. Руни был последним нападающим, который перешел в команду в начале своей карьеры. А ведь подобное дает клубу игрока на 10 лет.

Я думаю, что Холанд мог бы избавить "Манчестер Юнайтед" от необходимости совершать временные трансферы в атаку", - приводит слова Оуэна Stadium Astro.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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