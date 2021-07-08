Оуэн провокационно отреагировал на пенальти в матче Англия - Дания

Фото твиттер Майкла Оуэна

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал о своём отношении к назначению пенальти в пользу "трёх львов" в полуфинальной игре Евро-2020 против Дании (2:1).

Напомним, что судья Данни Маккели указал на "точку" после столкновения Рахима Стерлинга с Йоакимом Меле. Есть мнение, что англичанин "нырял" в том моменте.

Харри Кейн не реализовал 11-метровый, однако успешно сыграл на добивании. Этот гол стал решающим в поединке.

"Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?" - написал Оуэн в твиттере.

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